Na tegenvaller komt Samsung Galaxy Tab S11 er toch ‘binnenkort’ aan

Hoewel we ‘m stiekem deze week al hadden verwacht, bevestigt Samsung dat de Tab S11-serie binnenkort verschijnt. Dit moet je weten.

Samsung Galaxy Tab S11 gerucht

De zomereditie van Galaxy Unpacked zit er weer op dit jaar. Samsung presenteerde de nieuwe Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 (FE), Watch 8 en Watch 8 Classic. Helaas vertelde de fabrikant niets over de komst van nieuwe tablets. Althans, niet op het podium. De dagen rondom Galaxy Unpacked vinden er ook persconferenties en interviews plaats tussen de media en Samsung-vertegenwoordigers.

Tijdens zo’n interview weet Android Authority toch wat los te peuteren over de komst van de Galaxy Tab S11-serie. Een Zuid-Afrikaanse Samsung-vertegenwoordiger laat weten dat ze er klaar voor zijn om de tablets “kort” na Galaxy Unpacked te lanceren. Een specifieke datum is niet genoemd, maar het zou passen in het ritme waarmee Samsung doorgaans lanceringen doet.

Vooral die laatste uitspraak is opvallend, aangezien Samsung zijn tablets de afgelopen jaren vooral eerder in het jaar uitbracht. De Galaxy Tab S10-serie – die vorig jaar in september verscheen – is hierin een uitzondering, dus mogelijk verschijnt de Tab S11-serie dit jaar ook rond die periode.

Dit verwachten we van de Galaxy Tab S11-serie

De Galaxy Tab S11-serie is hier en daar al opgedoken in lekken en geruchten. Het ziet ernaar uit dat Samsung werkt aan een normale Galaxy Tab S11 en Galaxy Tab S11 Ultra. Over het Plus-model is vooralsnog niets bekend. Dat suggereert dat de fabrikant deze laat vallen en alleen een klein en een groot model kunnen verwachten, zonder tussenmaatje.

Naar verluidt hebben ze allebei een MediaTek Dimensity 9400-chip aan boord. Het basismodel krijgt een batterij van 8160 mAh, waar de grotere Ultra 11374 mAh ter beschikking heeft. Zodra er meer over de tablets bekend wordt, laat Android Planet het je weten.

