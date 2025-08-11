Overzicht: dit weten we al over de nieuwe tablets van Samsung

Samsung lanceert binnenkort drie nieuwe tablets! In dit artikel zetten we alle geruchten over de Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra en de Tab S10 Lite op een rij.

Geruchten over de Samsung Galaxy Tab S11 (Ultra)

Volgens geruchten presenteert Samsung op 3 september zijn Galaxy Tab S11-serie. Die bestaat net als de Tab S10-familie uit twee tablets, maar toch gaat er wel iets veranderen. Vorig jaar bracht het bedrijf namelijk de Tab S10 Plus (12,4 inch) en Tab S10 Ultra (14,6 inch) uit. Een compacte variant ontbrak. Ditmaal verwachten we een kleine Galaxy Tab S11 (11 inch) en de Tab S11 Ultra (14,6 inch). Samsung slaat het tussenmodel dus over.

Beide tablets draaien op een MediaTek Dimensity 9400-chip. Die kennen we van de Oppo Find X8 Pro en is iets sneller dan de Dimensity 9300 in hun voorgangers. Het is wel jammer dat Samsung niet wacht op de Dimensity 9500, die binnenkort verschijnt. Dan was de sprong in prestaties een stuk groter geweest.

Niettemin zijn de Galaxy Tab S11 en S11 Ultra echte krachtpatsers, bestemd voor mensen die serieuze werkzaamheden verrichten op hun tablets. Denk aan foto- en videobewerking, maar ook aan het spelen van zware games. De Tab S11 heeft 12GB werkgeheugen en minimaal 128GB opslag. Dat laatste is vrij karig. De Ultra heeft standaard 256GB opslag. De apparaten worden weer geleverd met een S Pen.

Ontspiegelde oled-schermen

Zowel de Tab S11 als de Tab S11 Ultra hebben uiteraard oled-schermen met een hoge resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Het gaat weer om panelen met een ontspiegelde toplaag, waardoor je minder last hebt van reflecties. Voor het 11 inch-model is het de eerste keer dat je hem kunt kopen met zo’n scherm. Zijn directe voorganger, de Tab S9, had nog een glanzend display.

De Galaxy Tab S11 krijgt een accu van 8400 mAh, net zoveel als de Tab S9. Dat valt enigszins tegen, aangezien er inmiddels batterijen bestaan met een hogere energiedichtheid. In de grotere Tab S11 Ultra zit een accu van 11.600 mAh. Dat is 400 mAh meer dan de Tab S10 Ultra. Beide modellen laden op met maximaal 45 watt.

De tablets zijn ongeveer net zo groot als hun voorgangers en 5,5 millimeter dik. De Tab S11 Ultra weegt 692 gram, wat 26 gram minder is dan voorheen. Voor de Tab S11 geldt dat hij met 482 gram zo’n 10 gram is afgevallen. Je kiest uit varianten met of zonder eigen lte-verbinding, waarmee je mobiel kunt internetten.

Galaxy Tab S10 Lite is een stuk goedkoper

Hoef jij niet per se zo’n snelle tablet? Dan kun je kijken naar bijvoorbeeld de Tab S9 FE. Binnenkort komt er een nieuwe optie bij, namelijk de Galaxy Tab S10 Lite. Dat is de opvolger van de Tab S6 Lite (2024). Hij krijgt onder meer een snellere Exynos 1380-chip en een grotere accu van 8000 in plaats van 7040 mAh. Ook kun je hem opladen met 25 watt in plaats van 15 watt.

De Tab S10 Lite behoudt zijn 10,9 inch-lcd-scherm, dat natuurlijk minder mooi is dan de oled-displays van de Tab S11-modellen. Wel krijg je ook bij deze tablet weer een stylus om (aan)tekeningen mee te maken.

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Vermoedelijke prijzen

De vermoedelijke prijzen van deze drie tablets zijn al uitgelekt. We houden natuurlijk wel een slag om de arm. Niets is zeker totdat Samsung ze daadwerkelijk presenteert.

Samsung Galaxy Tab S11: 899 euro (12/128GB), 959 euro (12/256GB), 1079 euro (12/512GB)

(12/128GB), 959 euro (12/256GB), 1079 euro (12/512GB) Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: 1339 euro (12/256GB), 1459 euro (12/512GB), 1759 euro (16GB/1TB).

(12/256GB), 1459 euro (12/512GB), 1759 euro (16GB/1TB). Samsung Galaxy Tab S10 Lite: 399 euro (6/128GB), 469 euro (8/256GB).

Het gaat hierbij om de wifi-modellen. Varianten met een eigen lte-verbinding zijn 50 tot 60 euro duurder.

