‘Samsungs volgende Ultra-tablet krijgt flinke accu en laadt vlot’

De Samsung Galaxy Tab S11 Ultra komt er aan en we weten al meer over de batterij van de tablet. Zo groot is ‘ie en zo snel laadt ‘ie.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra batterij gelekt

Samsungs nieuwste tablets zijn onderweg en langzaam komen we meer over de Tab S11-serie te weten. Zo werd onlangs bekend dat de fabrikant weer een kleiner model introduceert en weten we al dat ze op een vlotte Dimensity 9400 Plus-chip draaien. Nu duikt er ook informatie op over de batterij van de Tab S11 Ultra.

Op het platform van een Finse certificeringsinstantie is de tablet gespot met een accucapaciteit van 11600 mAh. Dat is 400 mAh groter dan de accu van de Tab S10 Ultra. Ook de laadsnelheid wordt vermeld. Die is met 45 watt gelijk aan het vorige model.

Galaxy Tab S10 Plus

De combinatie van een grotere accu en nieuwe chip zorgt mogelijk voor een betere batterijduur. De Dimensity 9400 Plus is enorm energiezuinig dankzij zijn 3nm-basis. Daarmee verwachten we dat de tablet beduidend langer meegaat dan de Tab S10 Ultra, met zijn 4nm Dimensity-chip.

Vooralsnog lijken de betere chip en grotere batterij de belangrijkste vernieuwingen van de Galaxy Tab S11 Ultra. We verwachten een soortgelijke behuizing als de voorganger, met een dun profiel, scherm van zo’n 14 inch en helder klinkende speakers aan boord. Wanneer de nieuw Samsung-tablets precies gelanceerd worden, is vooralsnog onbekend.

Meer over de Samsung-tablets

De Galaxy Tab S11-serie bestaat waarschijnlijk uit twee tablets: de Galaxy Tab S11 en Tab S11 Ultra. Toch laat Samsung de Tab S10-serie nog niet achter zich. Mogelijk verschijnt er nog een Tab S10 Lite: een ultiem basismodel voor alledaagse gebruikers die vooral browsen, mail checken of video’s kijken.

De Tab S10 Lite wordt waarschijnlijk de opvolger van de Tab S6 Lite 2024. Die heeft een 10,4 inch-lcd-scherm en draait op een Exynos 1280-chip. Het apparaat had een adviesprijs van 399 euro en kost je momenteel nog € 199,-.

