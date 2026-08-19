‘Galaxy Tab S12 Ultra duikt op: dit is Samsungs nieuwe toptablet’

De meest luxe tablets van Samsung zijn de Ultra-modellen binnen de Galaxy Tab S-serie. Momenteel is de Tab S11 Ultra de nieuwste telg. Wat kunnen we zeggen over zijn opvolger nu er een afbeelding gelekt is?

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Bekijk Samsungs nieuwste toptablet

Op een gelekte persafbeelding is de Galaxy Tab S12 Ultra voor het eerst te bewonderen. Gezien de lanceringsdatum van zijn voorganger, is het niet gek dat we wellicht dicht op een release van de S12 Ultra zitten.

De S11 Ultra werd vorig jaar in september uitgebracht. Met de Galaxy S26 FE ook nog in het verschiet, zou het ons niets verbazen als de twee apparaten tegelijkertijd aangekondigd gaan worden, ergens in de komende weken.

Op de redelijk onscherpe render is de nieuwste Samsung-tablet te zien, samen met de stylus (S Pen). Op het eerste gezicht lijkt de S12 Ultra hetzelfde ontwerp te hebben als zijn voorganger. Zo is de kleine druppel-notch aan de bovenkant van het scherm nog steeds aanwezig. Dat oogt iets minder modern dan een cameragat. Het display is vermoedelijk 14,6 inch groot.

Verder te zien zijn twee camera’s aan de achterzijde. Hier zijn nog geen specificaties van bekend. Vorig jaar koos Samsung voor deze dubbele opstelling met camera’s van 13 megapixel. Een upgrade ligt niet in de lijn der verwachting.

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Deze specificaties zingen rond

Op basis van eerdere lekken krijgt de Galaxy Tab S12 Ultra een Dimensity 9500-processor. Ook wordt gesproken over minimaal 256GB aan opslagruimte en een micro-sd-slot om dit verder uit te breiden. Naar verwachting draait de tablet uit de doos op One UI 9.0 en krijgt ‘ie zeven grote Android-OS-upgrades.

Verder zou de Tab S12 Ultra precies dezelfde batterij van 11600 mAh krijgen als zijn voorganger, inclusief ondersteuning van maximaal snelladen met 45 watt.

Uit hoeveel tablets de Tab S12-serie precies zal bestaan, is de grote vraag. Vorig jaar konden consumenten alleen de reguliere S11 en de S11 Ultra krijgen. De Galaxy Tab S10-serie bestaat maar liefst uit vijf tablets. Niet alleen de S10 Plus als een S10 Ultra als luxere uitvoeringen naast de reguliere S10, maar ook een S10 FE Plus en S10 Lite.

Als er meer bekend is over de aankomende vlaggenschiptablet(s) van Samsung, lees je dat natuurlijk op onze site. Voor nieuwtjes en geruchten klik je op het artikel hiernaast.