Samsung heeft de Galaxy Tab S6 Lite officieel aangekondigd. De tablet lijkt qua ontwerp op de duurdere Galaxy Tab S6 van vorig jaar, maar is minder compleet en krachtig. De Tab S6 Lite verschijnt 30 april in Nederland voor 379 euro.

Dit is de Galaxy Tab S6 Lite

Geruchten over de Galaxy Tab S6 Lite deden al een paar weken de ronde, en nu heeft Samsung de midrange tablet daadwerkelijk onthuld. De Tab S6 Lite is de opvolger van de Tab S5e van vorig jaar en een goedkopere variant van de Galaxy Tab S6. Die tablet kwam eveneens vorig jaar uit en kostte 699 euro. Daar gaat de Lite-editie bijna de helft onder zitten, wat terug te zien is in de specificaties.

Het scherm van de tablet meet 10,4 inch en gebruikt een lcd-paneel met full-hd-resolutie. Dat is een groot verschil met de Tab S6, die een fraaier (10,5 inch) oled-scherm met scherpere QHD-resolutie heeft. Net als zijn duurdere broer komt de Tab S6 Lite met een S-Pen om (aan)tekeningen te maken. Door het identieke aantal drukniveaus (4096) kun je nauwkeurig schrijven en tekenen.

De stylus van de Tab S6 Lite is niet identiek aan die van de Tab S6, verklaart Samsung in gesprek met Android Planet. Het pennetje van de Lite-uitvoering is iets groter, zou een kleinere reactietijd hebben bij het aanraken van het scherm en mist bluetooth-functionaliteit. Je kan de tablet daarom niet deels bedienen door met de pen in de lucht te bewegen, iets wat de Tab S6 wel kan.

De S-Pen van de Lite-versie gebruikt Wacom-technologie en hoeft niet opgeladen te worden. Deze stylus kun je magnetisch aan de zijkant van de tablet bevestigen of in de los verkrijgbare tablethoes opbergen.

Specificaties

De tablet is van aluminium en draait op een midrange Exynos 9611-chip, de processor die ook in de Galaxy A51 en A71 zit. Het werkgeheugen is 4GB groot en de opslagruimte meet 64GB, inclusief micro-sd-ondersteuning. De reguliere Tab S6 heeft 6GB/128GB of 8GB/256GB werk- en opslaggeheugen.

Andere kenmerken van de Tab S6 Lite zijn een 8 megapixel-camera achterop, een 5 megapixel-selfiecamera en koptelefoonaansluiting. De tablet gebruikt luidsprekers van AKG en krijgt stroom van een 7040 mAh-accu. Je laadt de accu op via de usb-c-aansluiting. Dit gaat met een vermogen van 15 Watt.

Net als de Tab S6 draait de Lite-versie op Android 10 met de OneUI-schil van Samsung. De fabrikant belooft minstens twee jaar software-ondersteuning. Dit betekent dat de tablet wordt bijgewerkt naar Android 11 en vermoedelijk ook Android 12. Wie nog niet eerder een abonnement op YouTube Premium heeft afgesloten, krijgt vier maanden cadeau bij aanschaf van de tablet.

Verkrijgbaarheid

Samsung brengt de Galaxy Tab S6 Lite op 30 april uit in Nederland voor een adviesprijs van 379 euro. De 4G-versie kost 439 euro. De tablet is te koop in de kleuren grijs en blauw. Wie de Tab S6 Lite tussen 16 en 30 april vooraf bestelt, krijgt er een hoes ter waarde van zeventig euro bij.