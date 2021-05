Samsung heeft de Galaxy Tab S7 FE officieel gepresenteerd, een nieuwe betaalbare tablet. Voor nu is het apparaat alleen te bestellen in Duitsland. Over een release in Nederland is nog niks bekend, maar dat lijkt een logische stap.

Samsung Galaxy Tab S7 FE officieel

Op de Duitse website van Samsung is de nieuwe Samsung Galaxy Tab S7 FE te vinden. Het gaat om een zogenaamde ‘Fan Edition’. Dat kennen we van onder andere de Samsung Galaxy S20 FE. Dat is een relatief betaalbaar toestel dat onder de andere S20-telefoons wordt gepositioneerd.

Met de Tab S7 FE is dat ook het geval, want de Galaxy Tab S7 Plus is de meest uitgebreide en krachtige tablet van de fabrikant op dit moment. De nieuwe tablet heeft een scherm van 12,4 inch met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Het gaat om een lcd-paneel dat 60 keer per seconde ververst. Er is dus niet gekozen voor een duurder amoled-scherm, wat een beter contrast heeft en kleuren van het scherm laat spatten.

Specificaties en ondersteuning voor 5G

De processor komt van fabrikant Qualcomm en is de Snapdragon 750G, die we onder andere vinden in de 5G-versie van de Samsung Galaxy A52 en Motorola Moto G 5G. Er is 4GB RAM aanwezig en het interne geheugen van 64GB is uit te breiden met een geheugenkaartje. Op de achterkant is een enkele camera te vinden van 8 megapixel en selfies schiet je in maximaal 5 megapixel.

De accu heeft een capaciteit van 10.090 mAh en opladen gaat met maximaal 45 Watt. Daarvoor heb je wel een speciaal los verkrijgbare oplader nodig, waarmee je het apparaat volledig oplaadt in 190 minuten. Wel wordt er een S Pen bijgeleverd, waarmee je de tablet kunt bedienen of bijvoorbeeld aantekeningen maakt.

Ondersteuning voor Samsung DeX is ook aan boord, waardoor je de tablet kunt koppelen met een groter scherm, toetsenbord en muis, om ‘m zo als desktopcomputer te gebruiken. Het apparaat meet tot slot 284,8 bij 185 bij 6,3 millimeter en weegt 608 gram.

Prijs en beschikbaarheid

Het 5G-model met 4GB/64GB geheugen is op de Duitse website te vinden voor 649 euro en keuze heb je uit een zwart en zilver model. Een versie zonder 5G-ondersteuning is daar nog niet te vinden, maar gaat vermoedelijk 50 tot 100 euro minder kosten.

Ook worden volgens onder meer WinFuture andere modellen verwacht qua opslag- en werkgeheugen. Op de Nederlandse site is de tablet nog niet te vinden, maar als daar verandering in komt lees je het uiteraard op Android Planet.

