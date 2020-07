Naar verwachting presenteert Samsung op 5 augustus twee nieuwe, dure tablets. De Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus zijn al veelvuldig gelekt, en de belangrijkste geruchten lees je in dit overzichtsartikel.

Samsung Galaxy Tab S7-geruchten op een rij

De Samsung Galaxy Tab S7-serie gaat de Galaxy Tab S6 opvolgen, en mogelijk ook de goedkopere Galaxy Tab S6 Lite. Samsung houdt op 5 augustus een digitaal evenement om diverse nieuwe producten te onthullen. Reken in ieder geval op de Galaxy Note 20-lijn, maar ook op de Galaxy Tab S7 en S7+. Dit weten we al over de Android-tablets.

1: Twee modellen

Samsung komt met de Tab S7 en Tab S7 Plus, twee modellen die verschillen in formaat, specificaties en daarom ook prijs. Gelekte informatie van de bekende insider @evleaks en website WinFuture wijst op een strategie die vergelijkbaar is met de Apple iPad Pro: een kleiner model en een grotere (en duurdere) uitvoering.

2: Grote 120Hz-schermen

Het instapmodel, de Tab S7, krijgt volgens de doorgaans betrouwbare bronnen een lcd-scherm van 11 inch. Dat is opvallend, omdat voorgaande dure Tab S-tablets een kwalitatief beter oled-scherm gebruiken. De Tab S7 Plus zou een oled-scherm van 12,4 inch krijgen. Hiermee zijn de tabletschermen praktisch even groot als die van de iPad Pro’s.

De verversingssnelheid van het scherm bedraagt 120Hz, wat betekent dat het display zichzelf 120 keer per seconde ververst. De iPad Pro gebruikt ook een 120Hz-display, terwijl veel andere tablets een 60Hz-scherm hebben. Een hogere verversingssnelheid zorgt voor soepeler beeld, waardoor tekst prettiger leesbaar is en de tablet sneller aanvoelt. De accu gaat wel sneller leeg.

Beide Tab S7-schermen gebruiken een scherpe QHD-resolutie. De Tab S7 heeft een vingerafdrukscanner op de zijkant, terwijl die op de Plus-versie onder het scherm zit.

3: S-Pen en optioneel toetsenbord

Net als de Galaxy Tab S6 (Lite) werkt de Tab S7-reeks met een S-Pen. Dit is een drukgevoelige stylus waar je op het scherm mee kan tekenen, notities schrijft of acties uitvoert met gebaren. De S-Pen zit standaard in de doos van de Tab S7 (Plus) en moet sneller en uitgebreider werken dan die van de Tab S6 (Lite).

Foto’s van @evleaks maken duidelijk dat Samsung ook een toetsenbord in petto heeft. Je klikt de tablet in het toetsenbord en kunt ‘m dichtklappen om het scherm af te dekken, bijvoorbeeld omdat je de trein verlaat. Het toetsenbord heeft een trackpad, zodat je niet verplicht het scherm hoeft aan te raken. Het is aannemelijk dat je het toetsenbord los moet kopen, maar een prijs is nog onbekend.

4: Krachtige hardware

Zoals je van dure Android-toestellen mag verwachten, gebruiken de Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus uitstekende hardware. Ze draaien volgens WinFuture op de splinternieuwe Snapdragon 865 Plus-processor met minimaal 128GB opslaggeheugen en 6GB werkgeheugen. Een 5G-versie beschikt over 256GB opslaggeheugen en 8GB werkgeheugen.

Beide Android 10-tablets krijgen twee camera’s op de achterkant (13 en 5 megapixel), terwijl er op de voorkant een 8 megapixel-frontcamera zit. De accu van de Tab S7 heeft een capaciteit van 7040 mAh. In de Tab S7 Plus zit – vanwege het grotere scherm – een 10090 mAh-accu. De tablets komen met een 15 Watt-stekker maar zijn compatibel met een krachtigere, los verkrijgbare 45 Watt-stekker.

5: Forse prijzen, snelle release

De Samsung Galaxy Tab S7 en Tab S7 Plus bieden dus flinke specificaties, wat het aannemelijk maakt dat ze bijbehorende prijskaartjes krijgen. Het is echter nog niet duidelijk wat de tablets gaan kosten. De Galaxy Tab S6 van vorig jaar verscheen voor een adviesprijs van 699 euro.

Samsung presenteert de tablets op 5 augustus via een online evenement. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze binnen een paar weken na de presentatie uitkomen. Houd Android Planet in de gaten voor meer nieuws over de Tab S7-serie én Samsung Galaxy Note 20.

