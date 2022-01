‘Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (mét notch) gelekt op Samsungs website’

Er gingen al eerder geruchten over een Samsung-tablet met een notch. Samsung heeft het bestaan van de tablet nu zelf (per ongeluk) bevestigd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Jawel, de Galaxy Tab S8 Ultra krijgt een notch

Samsung komt binnenkort met een echte supersized-tablet: de Galaxy Tab S8 Ultra. Het apparaat krijgt volgens meerdere geruchten een enorm 14,6 inch-scherm. Dit gigantische scherm wordt omringd door flinterdunne bezels, met – ja, echt waar – een notch. We dachten dat ‘de notch’ in Android-land voor altijd van de troon gestoten was door de holepunch, maar niets blijkt minder waar.

Samsung plaatste de afbeelding van de Galaxy Tab S8 Ultra onlangs per ongeluk op haar eigen website. Het plaatje is inmiddels verdwenen, maar dat heeft weinig zin. Max Jambor heeft de afbeelding namelijk al lang gedeeld via zijn Twitter-account. Eerder gelekte renders toonden de tablet met een zwarte achtergrond. Hierdoor was de inkeping slecht te zien. Dat is op deze afbeelding een heel ander verhaal.

De notch is gelukkig erg klein en valt vanwege de grootte van de tablet nauwelijks op. De dunne bezels zien er daarnaast erg futuristisch uit. Toch vragen wij ons bij Android Planet af waarom Samsung de schermranden niet gewoon iéts dikker heeft gemaakt, zodat een notch niet nodig was. Daarnaast zijn we erg benieuwd of de notch naast een selfiecamera een biometrisch beveiligingssysteem bevat, vergelijkbaar met Face ID op de iPad Pro.

Meer over de Galaxy Tab S8 Ultra

De Galaxy Tab S8 Ultra is – zoals eerder al benoemd – een flinke jongen. De afmetingen zouden 32,6 bij 20,8 centimeter bedragen. Hij is slechts 5,4 millimeter dik. De tablet draait naar verwachting op de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chip en krijgt twee camera’s aan de achterkant. Dit zijn naar verwachting een ‘normale’ hoofdlens en een groothoeklens.

Wanneer we de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra kunnen kopen, is nog niet zeker. Mogelijk presenteert Samsung de nieuwe tablet tijdens de lancering van de Samsung Galaxy S22-serie. Die vindt waarschijnlijk in februari plaats. Nog heel eventjes geduld, dus!

Het laatste Samsung-nieuws lees je op Android Planet

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Schrijf je dan even in voor de Android Planet nieuwsbrief, download de Android Planet-app of volg ons natuurlijk makkelijk en snel via Instagram of Facebook.