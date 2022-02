Samsung Galaxy Tab S8 officieel: drie tablets voor het high-end segment

Naast de gloednieuwe Galaxy S22-smartphones werd ook de Samsung Galaxy Tab S8-reeks officieel gepresenteerd. Wil je meer weten over de nieuwe tablets? Lees dan snel verder.

Samsung Galaxy Tab S8 officieel: dit moet je weten

Op een groots online-evenement heeft Samsung drie nieuwe smartphones gepresenteerd in de Galaxy S22-serie. Op datzelfde event was het echter ook tijd voor de onthulling van drie grote en krachtige tablets. We hebben het over de Samsung Galaxy Tab S8 en zijn twee grotere broers. We hebben de tablets al even getest en in de Samsung Galaxy Tab S8 preview lees je over onze bevindingen.

De Tab S8 is de meest compacte van het trio en biedt ook al specificaties om je vingers bij af te likken. Zo heeft het scherm een diagonaal van 11 inch en hoge resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Het gaat om een lcd-paneel, terwijl de andere twee tablets een amoled-scherm hebben. Bedienen kan natuurlijk met je vingers of een stylus. Tot slot ververst het scherm maximaal 120 keer per seconde, zodat alles vloeiend aanvoelt.

De tablet wordt aangedreven door de onlangs onthulde Snapdragon 8 Gen 1-processor en bevat minimaal 8GB RAM en 128GB interne opslag. Op de achterzijde zijn twee camera’s aanwezig van respectievelijk 13 en 6 megapixel. Aan de voorkant vind je ook een camera; fijn voor de videogesprekken of groepsselfies.

Meer over de Samsung Galaxy Tab S8 Plus en S8 Ultra

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus deelt verschillende specificaties, waaronder de processor en werk- en opslaggeheugen. Die tablet heeft echter een groter scherm van 12,4 inch met een iets hogere resolutie: 2800 bij 1752 pixels. Ook op cameragebied heeft hij heel veel weg van de normale Tab S8.

Beide tablets hebben een optische vingerafdrukscanner onder het scherm en vier speakers. De normale Tab S8 moet het doen met een fysieke scanner in de aan/ uitknop. Deze zijn door Samsung en audiomerk AKG getuned voor een fijner geluid. Opladen doe je met maximaal 45 Watt via de usb c-aansluiting. De accu van de normale Tab S8 heeft een capaciteit van 8000 mAh, die van de S8 Plus is 10900 mAh groot.

Tot slot is er de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. De naam Ultra doet ‘ie zeker eer aan, want het gaat om een apparaat met een scherm van 14,6 inch en resolutie van 2960 bij 1848 pixels. Ook dit scherm ververst maximaal 120 keer per seconde voor een fijne ervaring. Tevens is tekenen of het maken van notities met de S Pen erg fijn op het grote scherm. De Tab S8 Ultra beschikt over een 11200 mAh-accu en biedt eventueel ook plaats aan een simkaart. Net zoals bij de normale Tab S8 en S8 Plus kun je zo onderweg gebruikmaken van mobiel internet.

Alle tablets werken met Samsung DeX, waardoor je de tablet kunt aansluiten op een extern scherm en fysiek toetsenbord. Zo ben je een stuk productiever en krijg je nog meer gedaan. Ook zijn er verschillende accessoires te koop voor deze tablets, waaronder een opklikbaar toetsenbord, zodat je ook onderweg uit de voeten kan.

Prijzen en beschikbaarheid Samsung Galaxy Tab S8-serie

Omdat het gaat om high-end tablets, zijn de prijzen ook flink. Zo is de Tab S8 te koop vanaf 749 euro voor het 8/128GB-model. Voor 799 euro is de 8/256GB-variant beschikbaar. De Tab S8 Plus kost minimaal 949 euro. De versie met 256GB interne opslag kost 999 euro. Voor de Tab S8 Ultra betaal je minimaal 1149 euro. De versie met 16GB RAM en 512GB interne opslag gaat voor 1449 euro over de (digitale) toonbank. Wil je al een pre-order plaatsen? Check dan onderstaande prijzen.



Plaats je nu direct een bestelling, dan krijg je een gratis perfect passende cover. Bij de Tab S8 en S8 Plus gaat het om de Book Cover Keyboard Slim, ter waarde van 139 euro of 159 euro. Bij de Tab S8 Ultra ontvang je een Book Cover Keyboard van 349 euro.

