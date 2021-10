‘Renders Samsung Galaxy Tab S8 gelekt, Ultra-model krijgt een notch’

Er zijn renders gelekt van de Samsung Galaxy Tab S8 modellen. Vooral de Ultra-variant krijgt een opvallend design: de snelle tablet heeft namelijk een notch…

‘Renders laten Samsung Galaxy Tab S8 zien’

Samsung werkt naar verluidt aan drie nieuwe tablets om te concurreren met de iPad Pro. Renders van de bekende lekker OnLeaks gunnen ons alvast een blik op de Galaxy Tab S8 en het topmodel, de Galaxy Tab S8 Ultra. We verwachten ook een nog Plus-variant, die waarschijnlijk tussen deze toestellen gepositioneerd wordt. Renders komen niet altijd 100 procent overeen met het uiteindelijke product, maar geven doorgaans wel een goed beeld.

De gewone Samsung Galaxy Tab S8 lijkt sterk op de huidige Tab S7. De tablet zou draaien op een Snapdragon 888 en een 11 inch-lcd-scherm hebben met hoge verversingssnelheid voor soepele beelden. Aan de achterkant zien we opnieuw een magnetische strook om de S Pen te bewaren. De accu opladen gaat waarschijnlijk met een snelheid van maximaal 45 Watt.

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Ultra

Veel interessanter zijn de renders van de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Dat is het nieuwe topmodel met een scherm van maar liefst 14,6 inch. Het gaat vermoedelijk om een oled-paneel dat zorgt voor een hoog contrast en perfecte zwartwaardes. De schermranden zijn de dunste die we ooit op een tablet hebben gezien. Dat heeft Samsung voor elkaar gekregen door een heuse notch in het display te verwerken. Daarin vinden we de frontcamera. Het is een opvallende ontwerpkeuze, die onmiddellijk doet denken aan de nieuwe MacBook Pro.

De Galaxy Tab S8 Ultra is uiteraard een flinke jongen. De afmetingen zouden 32,6 bij 20,8 centimeter bedragen. Hij is slechts 5,4 millimeter dik. Op welke processor de tablet draait is nog niet bekend. Dat zou de Snapdragon 888 kunnen zijn, maar ook zijn opvolger, de Snapdragon 895 of 898.

Wanneer kunnen we de Samsung Galaxy Tab S8 kopen?

Wanneer we de Samsung Galaxy Tab S8-modellen kunnen kopen, is nog niet zeker. Eerdere geruchten spraken van een release aan het einde van dit jaar. Het wereldwijde chiptekort zou echter voor uitstel kunnen zorgen. Mogelijk presenteert Samsung de nieuwe tablets tijdens de lancering van de Samsung Galaxy S22-serie. Die vindt waarschijnlijk in januari of februari 2022 plaats.

