Samsung Galaxy Tab S8 vs iPad 2022: wat is de beste tablet voor jou?

Apple kondigde deze week een nieuwe instap-iPad aan. Wil je weten hoe hij zich verhoudt tot de best vergelijkbare Android-tablet? Lees dan snel onze vergelijking tussen de Samsung Galaxy Tab S8 vs de iPad 2022!

Samsung Galaxy Tab S8 vs iPad 2022

Apple heeft zijn meest betaalbare tablet een flinke upgrade gegeven. De iPad 2022 lijkt nu sterk op de iPad Pro en draait op een snellere A14-processor. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Waar zijn voorganger nog een startprijs van 389 euro had, leg je voor de nieuwe versie minimaal 589 euro neer. Een stevige prijsverhoging dus.

Daarmee komt de iPad 2022 in het vaarwater van de wat duurdere Android-tablets. De Galaxy Tab S8 van Samsung bijvoorbeeld koop je momenteel ook voor rond de 600 euro. Wil je weten welke tablet het best bij jou past? Je leest het in onze vergelijking tussen de Samsung Galaxy Tab S8 vs de iPad 2022.

Samsung Tab S8

Gelijkspel qua ontwerp

De goedkoopste iPad had jarenlang een sterk verouderd design. Dat is nu verleden tijd. Apple heeft de beroemde thuisknop namelijk eindelijk bij het grofvuil gezet. Het nieuwe ontwerp heeft rondom vrij dunne schermranden. Daarmee lijkt hij sterk op de duurdere iPad Air en iPad Pro.

Ook het verschil met de Tab S8 is nu erg klein. Die heeft misschien nog iets dunnere bezels, maar van voren gezien zijn beide tablets nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ze hebben allebei een mooi, modern ontwerp en een goede bouwkwaliteit.

Processor: stuivertje wisselen

Samsung stopte begin dit jaar een Snapdragon 8 Gen 1-chip in de Tab S8. Dit was de snelste Android-processor van dat moment. De iPad 2022 draait op de A14-chip, die alweer ruim twee jaar oud is. Dat betekent echter niet dat de Samsung in alle gevallen sneller is. Sterker nog, qua rauwe processorkracht wint de A14 deze vergelijking.

Dat beeld verandert als we kijken naar de prestaties in games. De gpu (grafische chip) van de Snapdragon 8 Gen 1 is superieur en zal daardoor vaak een hogere framerate halen. Ook op hardwaregebied kunnen we dus geen duidelijke winnaar aanwijzen.

Scherm van de Tab S8 is soepeler

Dat lukt wél als we de twee lcd-schermen naast elkaar leggen. De Tab S8 heeft een 11 inch-display met een resolutie van 2560 bij 1600 pixels. Het scherm van de iPad 2022 is met 10,9 inch iets kleiner en biedt een resolutie van 2360 bij 1640 beeldpunten.

iPad 2022

Tot zover weinig verschil, maar dat is anders wanneer we naar de verversingssnelheid kijken. De iPad 2022 ververst de pixels 60 keer per seconde. De Tab S8 doet dat 120 keer. Daardoor ziet het beeld er veel vloeiender uit. Daar komt bij dat het scherm van de Samsung volledig gelamineerd is en dat van de iPad niet. Je hebt op de Tab S8 daarom veel minder last van reflecties.

Hoewel de Tab S8 geen oled-display heeft, zoals de duurdere Tab S8 Plus en Tab S8 Ultra, verslaat hij de iPad op dit gebied met gemak.

iPad biedt betere software

Het omgekeerde gebeurt als we de software onder de loep nemen. Er is best wat kritiek op de beperkingen van iPadOS, maar dat besturingssysteem is beter geschikt voor tablets dan Android. Ook zien individuele apps er op de iPad vaak mooier uit dan op Android-tablets.

Een paar jaar geleden hadden we daaraan toegevoegd dat Apple zijn tablets langer ondersteunt. Inmiddels belooft Samsung echter vier Android-updates en vijf jaar lang beveiligingspatches. Het verschil met Apple is daardoor veel kleiner geworden.

Nog meer vergelijkingen

Voor beide tablets zijn keyboard-covers te koop, waarmee je ze in een soort laptop verandert. Die voor de Samsung zijn wel een stuk voordeliger. Soms krijg je er zelfs eentje gratis.

De goedkoopste versie van de iPad 2022 heeft slechts 64GB opslagruimte. De Samsung Galaxy Tab S8 biedt 128GB opslag. Die kun je bovendien uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Dat kan bij de iPad niet.

Samsung levert een gratis stylus bij de Galaxy Tab S8. Bij de iPad 2022 moet je die er bij kopen. Bovendien is het opladen omslachtig, want je hebt een verloopstukje nodig. Samsungs S Pen laad je draadloos op via de achterkant van de tablet.

Conclusie Samsung Galaxy Tab S8 vs iPad 2022

We zijn aanbeland bij de conclusie van deze vergelijking tussen de Samsung Galaxy Tab S8 en iPad 2022. Wie serieus werk wil verrichten op zijn tablet is in de meeste gevallen nog steeds beter af bij Apple. De software is immers superieur.

Zoek je een apparaat om mee op de bank te zitten, games te spelen of series te kijken? Dan raden we zonder meer de Samsung Galaxy Tab S8 aan. Hij heeft een mooier scherm, minstens zo snelle hardware en biedt standaard meer opslag. Bovendien krijg je er gratis een S Pen bij en zijn accessoires als een toetsenbord veel goedkoper.

