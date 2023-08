‘Specificaties Samsung Galaxy Tab S9 FE (Plus) liggen op straat’

Ben je op zoek naar een goede, maar niet ál te dure tablet? Lees dan snel verder. Veel specificaties van de aankomende Samsung Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus liggen nu op straat.

‘Samsung Galaxy Tab S9 FE (Plus) specificaties gelekt’

Vorige maand introduceerde Samsung de Galaxy Tab S9-serie. Die bestaat uit drie razendsnelle tablets met fraaie oled-schermen. Het enige nadeel: ze zijn behoorlijk aan de prijs. Gelukkig komt de fabrikant binnenkort ook met tablets voor de iets kleinere beurs. Veel specificaties van deze Samsung Galaxy Tab S9 FE en Tab S9 FE Plus zijn nu gelekt via de Hongaarse website Galaxy Világa.

De Tab S9 FE krijgt een 10,9 inch-scherm, terwijl de S9 FE Plus over een 12,4 inch-display beschikt. We vermoeden dat het gaat om lcd-schermen met een relatief lage verversingssnelheid van 60 of 90Hz. De duurdere Tab S9-varianten hebben een 120Hz-scherm voor soepelere beelden.

Renders van de Samsung Galaxy Tab S9 FE

Ook op rekenkracht lever je in. Beide tablets hebben een Exynos 1380-chip aan boord, die we kennen van de populaire Samsung Galaxy A54. Je kiest uit varianten met 8GB RAM en 128GB opslag of 12GB RAM en 256GB ruimte voor je bestanden. Daarmee zijn de apparaten prima geschikt om mee te surfen en streamen, maar minder voor zware games. Er verschijnen versies zonder en mét 5G, zodat je onderweg kunt internetten.

Met 45 Watt laden de tablets net zo snel op als hun duurdere broertjes. Bovendien levert Samsung ook bij deze varianten een S Pen mee. Daarmee maak je (aan)tekeningen op het scherm of bewerk je je foto’s. Dankzij de stereospeakers klinken muziek en je favoriete series prima.

Kleuren en release

Zowel de Tab S9 FE als de Tab S9 FE Plus verschijnen in vier kleuren: mint, lavender, grijs en zilver. Wanneer ze precies op de markt komen, is nog niet duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk presenteert Samsung ze aankomende herfst. Mogelijk gebeurt dat tegelijk met de Galaxy S23 FE-smartphone.

De prijs dan. De directe voorganger van deze tablets is de Galaxy Tab S7 FE. Die kostte bij de release 649 euro, maar beschikte over een 12,4 inch-scherm en is dus net zo groot als de Tab S9 FE Plus. We gaan ervan uit dat de kleinere Tab S9 FE een stukje goedkoper wordt.

