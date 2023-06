Gerucht: ‘er komen 5 nieuwe Samsung-tablets, maar niet tegelijk’

Samsung komt hoogstwaarschijnlijk eind juli met nieuwe foldables, horloges en tablets. Voor die laatste verwachten we de Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra, maar het lijkt erop dat we ook na juli nog twee nieuwe Tab S9-tablets mogen verwachten. Lees hier hoe dat zit.

Vijf Samsung Galaxy Tab S9-tablets in 2023

Volgens geruchten houdt Samsung dit jaar eerder haar Unpacked-evenement. Vorig jaar werden hierbij nieuwe vouwtoestellen en smartwatches vertoond, zoals de Z Flip 4, Fold 4 en Watch 5-serie. Dit jaar verwachten we echter ook nieuwe tablets van Samsung, namelijk de Tab S9-lijn.

Eerder werd als bekend dat de Tab S9-serie dit jaar niet uit drie, maar vier apparaten zal bestaan. De vierde zijnde de Tab S9 FE. Nu verwacht een betrouwbare bron (Ross Young) ook een vijfde Samsung-tablet in de vorm van de Tab S9 FE Plus. Volgens de bron liggen deze FE-tablets echter nog niet op schema om al gepresenteerd te worden. Dat kan naar verwachting twee of drie maanden later worden.

We weten weinig over de FE-tablets, behalve de kleuren. Daarbij gaat het volgens Young om vier varianten, namelijk grijs, lichtgroen, lichtroze en zilver. Doorgaans zijn FE-modellen van Samsung een stuk beter betaalbaar dan de reguliere varianten. Dat komt omdat de FE’s van goedkopere materialen gemaakt worden. De snelheid wordt echter niet opgeofferd.

Specs van de Samsung Galaxy Tab S9-lijn

Wat betreft de reguliere Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra weten we al een stuk meer over de specificaties. Zo krijgt de Tab S9 een flinke scherm-upgrade. De Tab S8 had namelijk een LCD-paneel, wat nu verandert naar een amoled-scherm. Ook krijgt de Tab S9 een grotere batterij.

De Plus en Ultra-modellen ondergaan kleinere verandering. Zo krijgen de camera’s een iets hogere resolutie van 8 megapixel, klinken de speakers beter, maar blijft de batterij even groot. De hele Samsung Galaxy Tab S9-lijn wordt aangedreven door een vlotte Snapdragon 8 Gen 2-chip en de gehele lijn krijgt IP68-stof- en waterbestendigheid.

