Samsung Galaxy Tab S9-serie officieel: snelle en waterdichte tablets

Naast smartphones kondigde Samsung vandaag ook de Galaxy Tab S9-serie officieel aan. Het gaat om drie high-end tablets met een razendsnelle processor en een waterdichte behuizing. Dit moet je weten.

Samsung kondigt Galaxy Tab S9-serie officieel aan

Ben je in de markt voor een premium tablet? Dan heb je er vanaf vandaag drie interessante opties bij. Samsung kondigde tijdens Galaxy Unpacked namelijk de Tab S9-serie officieel aan. Die bestaat uit de gewone Tab S9 met een 11 inch-scherm, de Tab S9 Plus met een 12,4 inch-display en het topmodel: de Tab S9 Ultra met een scherm dat maar kiest 14,6 inch meet. Het gaat in alle gevallen om een 120Hz-paneel voor zeer soepele beelden. De tablets zijn verkrijgbaar in beige of zwart.

Erg fijn is dat ook de kleinste Tab S9 nu over een fraai oled-scherm beschikt. De 11 inch-Tab S8 van vorig jaar moest het nog met een lcd-display doen. Daar staat wel een hogere prijs tegenover. Het instapmodel met 8GB RAM en 128GB opslagruimte kost 899 euro. Dat was bij de Tab S8 nog 749 euro. Voor 1019 euro krijg je 12GB RAM en 256GB opslag.

De Tab S9 Plus komt standaard met 12GB RAM en 256GB opslag. Daar ben je 1119 euro voor kwijt. De variant met 512GB opslag kost 1239 euro. De Tab S9 Ultra is verkrijgbaar vanaf 1339 euro. Daarvoor krijg je eveneens 12GB RAM en 256GB opslag. Er zijn ook modellen met 12GB/512GB (1459 euro) en 16GB/1TB (1759 euro).

Voor alle modellen geldt dat ze ook verkrijgbaar zijn met 5G-ondersteuning. Dan kun je dus een simkaartje kwijt in de tablet om overal toegang te hebben tot het internet. Dat kost 150 euro extra.

Welke variant je ook kiest, ze draaien allemaal op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, die eerder dit jaar debuteerde in de Galaxy S23-serie. Daarmee zijn deze tablets echte werkpaarden. Je kunt er moeiteloos mee gamen en ook foto- of videobewerking zijn geen enkel probleem.

Nieuw is dat de Tab S9, S9 Plus en S9 Ultra een IP68-certificering hebben. Ze zijn dus goed beschermd tegen stof en water, waardoor je ze buiten in de regen kunt gebruiken als je dat wil. ‘Vision Booster’ zorgt ervoor dat de schermen zelfs in de zon goed afleesbaar zijn. Ook de meegeleverde S Pen heeft trouwens een IP68-label. Met deze stylus maak je (aan)tekeningen op het scherm. Je laadt hem op via de magnetische strip aan de achterkant van de tablets.

Camera’s en speakers

Op de Tab S9 zit een 13 megapixel-hoofdcamera op de achterzijde en een 12 megapixel-selfiecamera aan de voorkant. De Tab S9 heeft op de achterkant ook nog een 8 megapixel-groothoeklens. Hetzelfde geldt voor de Tab S9 Ultra, die bovendien een tweede, minder wijde selfiecamera in zijn notch heeft zitten. De kleinere varianten hebben deze inkeping overigens niet.

Samsung zegt dat de luidsprekers van de tablets 20 procent groter zijn dan vorig jaar. Ze moeten daardoor nog beter klinken. Bovendien kies je uit verschillende geluidsprofielen voor voorbeeld films, games en muziek.

Software en accessoires

De tablets draaien uit de doos op Android 13 met Samsungs One UI-skin daaroverheen. Ze krijgen vier grote upgrades en worden dus bijgewerkt tot en met Android 17. Daarnaast mag je vijf jaar lang, tot de zomer van 2028, beveiligingspatches verwachten die hackers buiten de deur houden.

Samsung brengt diverse accessoires uit voor de tablets. Natuurlijk zijn er keyboards verkrijgbaar waarmee je ze omtovert tot laptopvervangers. Ook kun je een smart book cover kopen (zie de foto hierboven). Daarmee kun je het apparaat in de staande of liggende stand zetten om handsfree te kijken. Tenslotte is er een outdoor book cover beschikbaar die betere bescherming biedt onderweg.

Pre-order Samsung Galaxy Tab S9

