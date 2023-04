‘Samsung Galaxy Tab S9 Plus haarscherp te zien op digitale renders’

De volgende tablets in Samsungs Tab S-lijn worden de Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra. Van die tweede zijn digitale afbeeldingen gelekt. Wij nemen ze met je door en laten zien wat je van de tablet mag verwachten.

‘Renders tonen Samsung Galaxy Tab S9 Plus’

Digitale afbeeldingen tonen hoe een mobiel apparaat eruit komt te zien. Aan de hand van gelekte specificaties, afbeeldingen en informatie maken smartphone-insiders als OnLeaks zulke renders. Zo ook voor de Samsung Galaxy Tab S9 Plus. De tablet is het grotere broertje van de Galaxy Tab S9 en de directe opvolger van de Galaxy Tab S8 Plus.

Op de renders die OnLeaks deelt, zien we de tablet van alle kanten. Het is opvallend dat er weinig veranderd lijkt ten opzichte van zijn voorganger. Met dezelfde schermgrootte van 12,4 inch en een dikte van bijna 6 millimeter oogt de tablet vrijwel identiek.

De grootste aanpassing van de Tab S9 Plus zijn de losse cameralenzen. Deze ontwerpstijl past Samsung toe sinds haar meest recente smartphones. Bijvoorbeeld de Galaxy S23, A54 en A34. Onder de camera’s zien we weer de magnetische oplaadstrip voor de S-Pen en verder is de achterkant helemaal mat afgewerkt.

Naar verluidt is de Samsung Galaxy Tab S9-serie ook voor het eerste IP67-waterdicht. Dat houdt net iets minder goed water tegen dan premium smartphones, maar is wel fijn om op een tablet te zien.

Verbetering vindt binnenin plaats

Naast betere waterdichtheid en losse cameralenzen lijkt er dus weinig veranderd op de Tab S9 Plus. Volgens geruchten zijn de grootste upgrades bij de interne hardware te vinden. Zo worden de tablets vermoedelijk aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2-chip, die we kennen van de Galaxy S23-serie. De chip is krachtig en efficiënt, wat fijn is voor werken op je tablet.

We verwachten dat de tablets later dit jaar zullen verschijnen, waarschijnlijk op Samsungs Unpacked-evenement in augustus. Daar hopen we ook de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 te zien. Over de prijs van de Samsung Galaxy Tab S9 Plus is nog niets bekend. Ter vergelijking: de Tab S8 Plus had een adviesprijs van 1049 euro.

We zijn benieuwd naar de veranderingen op de Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Jij ook? Laat het weten in de reacties hieronder. Benieuwd naar onze ervaringen met zijn voorganger? Check dan onze uitgebreide review van de Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Daarin bespreken we onder meer het heldere scherm, snelheid en formaat. Veel leesplezier!

