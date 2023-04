‘Samsung Galaxy Tab S9 Ultra wordt eerste tablet met waterdichte behuizing’

De meeste specificaties van de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra liggen op straat. De high-end tablet krijgt weer een groot 14,6 inch-scherm, maar opvallender is de waterdichte behuizing. Dat zagen we niet eerder bij een tablet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Specificaties Samsung Galaxy Tab S9 Ultra gelekt’

Later dit jaar brengt Samsung opvolgers van de Galaxy Tab S8-tablets uit. De serie bestaat waarschijnlijk weer uit drie varianten. Dankzij lekker Ice Universe weten nu al de vermoedelijke specificaties van het topmodel, de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Het meest opvallend is dat dit de eerste tablet met een IP68-certificering zou worden. De behuizing is dus stof- en waterdicht en moet een duik in het zwembad gewoon overleven. Het is onduidelijk of de goedkopere Galaxy Tab S9 en Tab S9 Plus ook bestand zijn tegen water.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

De Tab S9 Ultra draait verder op een ‘Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy’. Dat is dezelfde razendsnelle chip die ook in de Galaxy S23-smartphones zit. Hij presteert een stuk beter dan de Snapdragon 8 Gen 1 die de huidige Galaxy Tab S8 Ultra aan boord heeft. Ook springt hij zuiniger met energie om. Samsung zou daar weer maximaal 16GB RAM bij stoppen. Waarschijnlijk kies je uit meerdere opslagvarianten.

De overige specificaties van de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra komen overeen met die van zijn voorganger. Het apparaat krijgt weer een gigantisch 14,6 inch-oled-scherm met een resolutie van 2960 bij 1848 pixels. Ook de accucapaciteit blijft met 11200 mAh gelijk. Opladen doe je met een maximale snelheid van 45 Watt. Over de camera’s op de tablet is nog niets bekend

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de Samsung Galaxy Tab S9-serie

Zoals gezegd bestaat de Galaxy Tab S9-serie vermoedelijk uit drie tablets. Als Samsung dezelfde strategie aanhoudt als vorig jaar heeft de gewone Tab S9 een 11 inch-scherm. Daarmee is hij handzaam genoeg om gemakkelijk mee te nemen. Van het tussenmodel, de Tab S9 Plus, verschenen eerder al renders. Deze tablet krijg een 12,4 inch-display.

Samsung presenteert de tablets waarschijnlijk op een Unpacked-evenement in augustus. Daar verwachten we ook de vouwbare Galaxy Z Fold 5 en Z Flip 5 te zien, net als de Galaxy Watch 6-serie. Genoeg om naar uit te kijken dus!

Wij praten je natuurlijk graag bij over het laatste Samsung-nieuws. Wil je niets missen? Voeg ons dan toe aan je Google Nieuws-pagina, abonneer je op onze gratis nieuwbrief en download de Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Samsung: