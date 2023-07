Samsung Galaxy Tab S9 vs Google Pixel Tablet: de 5 grootste verschillen

Samsung en Google brachten recent allebei een 11 inch-tablet op de markt. Maar wat zijn de verschillen? We zetten ze op een rij in deze Samsung Galaxy Tab S9 vs Google Pixel Tablet-vergelijking.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Tab S9 vs Google Pixel Tablet

Samsung kondigde tijdens Galaxy Unpacked niet alleen de Z Flip 5, Z Fold 5 en Galaxy Watch 6 (Classic) aan. Het bedrijf toonde ook zijn volgende generatie tablets. De Galaxy Tab S9-serie bestaat uit drie varianten: de gewone Tab S9, de Tab S9 Plus en de Tab S9 Ultra.

De kleinste Tab S9 heeft een 11 inch-scherm, net als de Pixel Tablet die Google afgelopen mei aankondigde. Toch zijn deze tablets behoorlijk verschillend, zoals je kunt lezen in deze vergelijking van de Samsung Galaxy Tab S9 vs de Google Pixel Tablet.

→ Lees onze review van de Google Pixel Tablet

1. Scherm

Het scherm van de Galaxy Tab S9 is 11 inch groot, dat van de Pixel tablet 10,95 inch. De resolutie bedraagt in beide gevallen 2560 bij 1600 pixels. Zijn de displays daarmee vrijwel identiek? Niet bepaald. Samsung bouwde namelijk een oled-scherm in de Tab S9, terwijl Google koos voor een lcd-paneel. De Tab S9 toont daardoor mooiere kleuren en heeft een hoger contrast dan de Pixel Tablet.

Samsung Galaxy Tab S9

Bovendien bedraagt de verversingssnelheid van Google’s apparaat slechts 60Hz, terwijl dat van Samsung 120Hz haalt. Dat betekent dat het beeld er op de Tab S9 veel vloeiender uitziet, zeker als je bijvoorbeeld door je sociale media scrollt.

2. Hardware

Als je gewoon wat surft, een mail tikt of Netflix kijkt, zul je weinig verschil merken tussen de prestaties van beide tablets. Toch heeft Samsung ook op dit vlak een stevig streepje voor. De Tab S9 draait op een Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy-chip, de snelste processor van dit moment. Daardoor kun je moeiteloos gamen op deze tablet en is hij ook zeer geschikt voor foto- en videobewerking.

Dat kan ook allemaal best op de Pixel Tablet, maar de tensor G2-chip is toch iets trager. De framerate in zware games zal dus lager liggen en je loopt eerder tegen stotteringen aan wanneer je de tablet echt aan het werk zet. Voor de veeleisende gebruiker is de Tab S9 simpelweg een betere keuze.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Ontwerp en dock

Als we naar het ontwerp kijken, zien we grote verschillen tussen beide apparaten. De Google Pixel Tablet heeft een wat ronder en speelser design, terwijl de Galaxy Tab S9 met zijn strakke randen voor een meer zakelijke look gaat.

Belangrijker nog is dat je Google’s tablet alleen in combinatie met een dock kunt kopen. Daarmee laad je de Pixel Tablet op en hij bevat een speaker die het geluid verbetert. Zo gebruik je hem bijvoorbeeld voor achtergrondmuziek als je staat te koken. Ook bedien je je slimme apparaten vanaf dit ‘station’. Google lijkt dan ook vooral op gebruik binnenshuis te mikken.

Samsung hoopt juist dat je de hort op gaat met de Tab S9. Dat blijkt alleen al uit het feit dat deze tablet waterdicht is dankzij de IP68-certificering. Bovendien kun je er een toetsenbord bij kopen en levert de Koreaanse fabrikant standaard een S Pen mee, die gebruikt om (aan)tekeningen te maken. Deze ‘productieve’ accessoires zijn niet verkrijgbaar voor de Pixel Tablet, die meer gericht is op (media)consumptie.

4. Batterij en opladen

Zoals gezegd kun je de Google Pixel Tablet opladen door hem op het dock te plaatsen, al is het ook mogelijk om ‘gewoon’ een usb-c-kabel te gebruiken. De maximale laadsnelheid bedraagt slechts 15 Watt. Dat is erg traag. Google gaat er blijkbaar vanuit dat je de tablet steeds op het dock zet wanneer je hem niet gebruikt, zodat hij altijd min of meer vol blijft.

De Tab S9 laad je op met 45 Watt. Dat is flink sneller. Bovendien is de batterij met 8400 mAh een stuk groter dan het exemplaar in de Pixel, die blijft steken op 7020 mAh. Samsungs tablet gaat daardoor waarschijnlijk langer mee op een acculading.

5. Prijs

Tenzij je erg gecharmeerd bent van het dock dat je bij de Pixel Tablet krijgt, is de Tab S9 eigenlijk op ieder vlak beter. Maar daar staat ook een hogere prijs tegenover. Je bent voor Samsung tablet met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte 899 euro kwijt. De Google Pixel Tablet met diezelfde specificaties kost 679 euro. Dat is dus inclusief het genoemde dock.

Ga jij voor de Samsung Galaxy Tab S9 of vind je de Google Pixel Tablet goed genoeg? Laat het weten in de reacties! Schrijf je ook direct even in voor de gratis nieuwsbrief, volg ons via Google Nieuws of download de gratis Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Samsung: