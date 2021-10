Samsung Galaxy Unpacked Part 2 2021 vind plaats op 20 oktober

Omcirkel woensdag 20 september maar in je agenda, want dan vindt Samsung Galaxy Unpacked Part 2 plaats. We gaan uit dat de fabrikant dan eindelijk de Samsung Galaxy S21 FE toont en misschien ook de nieuwe Tab S8-tablet.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 Part 2

Samsung heeft een tweede Unpacked-evenement aangekondigd voor dit jaar. Op woensdag 20 oktober gaan we weer allerlei nieuwe aankondigingen zien. Vanaf 16.00 Nederlandse tijd kun je via een livestream het digitale evenement bijwonen. Dat kan onder andere via YouTube en de Samsung-website. Handig, want zo kun je de stream makkelijk bekijken op een groter scherm via een Chromecast of Android TV.

We gaan er vanuit dat Samsung het moment aanpakt om de Galaxy S21 FE te presenteren. Dat toestel werd al verwacht op het eerste Unpacked-evenement van dit jaar, maar toen niet getoond. De reden daarvoor is volgens de geruchten dat er te weinig chips zouden zijn om miljoenen toestellen te kunnen produceren. Dat is een wereldwijd probleem wat ook andere fabrikanten treft.

In bovenstaande video-uitnodiging vallen nog verschillende dingen op. De fabrikant zou de populaire Samsung Galaxy Z Flip 3 namelijk in verschillende nieuwe kleuren uit willen brengen. In de wandelgangen wordt onder andere gesproken over een fris blauw en geel model.

Nieuwe tablets en meer over Galaxy S21 FE

Op het aankomende evenement verwachten we ook de Tab S8-lijn van het bedrijf, bestaande uit verschillende tablets. De afgelopen tijd zijn daar ook al verschillende geruchten over verschenen.

De Galaxy S21 FE wordt een goedkopere variant van de populaire Galaxy S21. Eerder bracht Samsung ook al de Samsung Galaxy S20 FE uit waarbij ze hetzelfde trucje uithaalden. Benieuwd naar de prestaties van dat toestel? Check dan natuurlijk onze volledige Galaxy S20 FE review.

