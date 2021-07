Officieel: Samsung Galaxy Unpacked 2021 vindt op deze datum plaats

Samsung heeft bekendgemaakt op welke dag het zijn Galaxy Unpacked 2021-evenement houdt. Op dit digitale podium verwachten we de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3-vouwsmartphones en nieuwe smartwatches en oordopjes.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Unpacked 2021

Als je interesse hebt in Samsungs nieuwste smartphones, kun je woensdag 11 augustus in je agenda zetten. Op die dag vindt Galaxy Unpacked 2021 plaats. Je kan het digitale evenement vanaf 16:00 Nederlandse tijd volgen via deze website. Ook komt tegen die tijd een YouTube-link beschikbaar om het evenement eenvoudig te streamen naar je Chromecast of Android TV.

De teaserafbeelding van Samsung, hieronder zichtbaar, maakt via ‘Get ready to Unfold’ duidelijk waar we in ieder geval op kunnen rekenen. Dat zijn de Galaxy Z Flip 3 (een klapsmartphone) en Galaxy Z Fold 3 (een smartphone die als een boek openvouwt tot een tablet). Beide toestellen zijn al veelvuldig gelekt, waardoor alleen de prijzen en verkrijgbaarheid nog een verrassing zijn.

S21 FE en Wear-smartwatches

Samsung presenteert op Galaxy Unpacked 2021 nog meer apparatuur. Zo komen er twee smartwatches aan, de Galaxy Watch 4 en Watch Active 4. Die eerste heeft een draairing rondom het scherm om mee door de software te navigeren. De Watch Active 4 mist die roterende draairing en is vooral bedoeld voor sporters.

Afbeeldingen en specificaties van de smartwatches verschenen al eerder. Interessant is dat de horloges draaien op Wear, een nieuw besturingssysteem dat ontstaan is door Google’s Wear OS en Samsungs Tizen samen te voegen. De fabrikanten beloven een langere accuduur, betere prestaties en meer apps. De Galaxy Watch (Active) 4 worden de eerste Wear-smartwatches. Samsung noemt zijn software zelf overigens One UI Watch en toonde onlangs al hoe de software eruit ziet.

Ook rekenen we op Galaxy Buds 2, draadloze oordopjes met actieve geluidsonderdrukking. Ook deze oordopjes zijn al meermaals gelekt. Mogelijk presenteert Samsung ook de Galaxy S21 FE, een smartphone die qua features en adviesprijs onder de S21 gaat zitten.

Een vermeende gelekte marketingafbeelding van de S21 FE

De afgelopen tijd was er onduidelijkheid over het bestaan van de S21 FE. Samsung zou niet genoeg exemplaren kunnen produceren en daarom twijfelen om de telefoon überhaupt te lanceren en zo ja, in welke landen. Hier horen we 11 augustus mogelijk meer over.

De redactie van Android Planet houdt je natuurlijk op de hoogte van Samsungs nieuwste toestellen. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en/of download de gratis Android Planet-app.

Lees het laatste nieuws over Samsung: