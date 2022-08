Hier volg je de Samsung Galaxy Unpacked-livestream

Vanmiddag is het tijd voor het grote Samsung Galaxy Unpacked 2022-event. We verwachten daar heel wat nieuwe producten te gaan zien. Kijk mee via deze livestream!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de aankondigingen (en onze previews) van Samsung op een rijtje:

Samsung Galaxy Unpacked 2022 livestream

Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint de Galaxy Unpacked 2022-livestream van Samsung. Wat we daar allemaal gaan zien is nog in nevelen gehuld, maar natuurlijk hebben we al wel een goed idee. De geruchtenmolen heeft de laatste maanden immers niet stilgestaan. Via onderstaande livestream kijk jij gewoon mee, waar je ook bent.

Dit zijn de verwachtingen

Op het event verwachten we verschillende nieuwe apparaten, waaronder twee opvouwbare smartphones. Het gaat om de Samsung Galaxy Z Fold 4 en de kleinere (en goedkopere) Samsung Galaxy Z Flip 4. Waar je de Fold 4 ontvouwt als een tablet, is de Flip eenmaal uitgeklapt even groot als een normale telefoon.

Volgens geruchten zijn beide toestellen voorzien van betere hardware, grotere accu’s en vernieuwde camera’s. Ook verwachten we dat ze in meerdere kleuren en opslagvarianten verschijnen. Voor ieder wat wils dus.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast de twee smartphones is het ook tijd voor de onthulling van de Samsung Galaxy Watch 5 en het 5 Pro-model. De Watch 5 heeft volgens de laatste lekken veel weg van zijn directe voorganger. De Watch 5 Pro is heel anders dan de Watch 4 Classic. Zo is er geen fysieke draaibare rand meer aanwezig en bedien je ‘m dus volledig met het aanraakgevoelige scherm.

Tot slot verwachten we de Samsung Galaxy Buds 2 Pro, de nieuwste draadloze oordopjes van de fabrikant. Die komen volgens geruchten ook op de markt in meerdere kleuren, bevatten actieve ruisonderdrukking en een betere accuduur.

Android Planet houdt de livestream natuurlijk ook in de gaten en houd je op de hoogte van al het nieuws, de nieuwe producten, prijzen en meer! Verwacht vanaf 15.00 dan ook meerdere berichten over alle nieuwe producten en innovaties van Samsung.