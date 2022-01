Galaxy Unpacked 2022: dit gaat Samsung in februari aankondigen

Galaxy Unpacked 2022 staat voor de deur. Hét Samsung-evenement van het jaar is waarschijnlijk op 8 februari en in dit artikel delen we onze verwachtingen.

De verwachtingen voor Samsung Galaxy Unpacked 2022

Samsung is de grootste smartphonefabrikant ter wereld en de S-reeks is het uithangbordje. Aan het begin van 2021 bracht men de Galaxy S21-telefoons uit, dus inmiddels is het tijd voor de opvolgers.

Volgens geruchten worden die op 8 februari aangekondigd. Samsung heeft al bevestigd een evenement in februari te organiseren, maar komt pas later met de officiële dag op de proppen.

Bij Android Planet zijn we die dag dus waarschijnlijk druk bezig met verslag doen. Het heeft er namelijk alles van weg dat de Zuid-Koreaanse fabrikant op deze dag een reeks aan nieuwe producten uitbrengt. In dit artikel zetten we onze verwachtingen voor Samsung Galaxy Unpacked 2022 op een rijtje.

De officiële aankondigingsvideo.

Samsung Galaxy S22 en S22 Plus

Laten we er niet omheen draaien: het evenement draait vooral om de onthulling van de Samsung Galaxy S22-serie. Volgens geruchten is dit toestel straks in drie modellen verkrijgbaar. Naast het instapmodel kun je ook voor de Plus of Ultra gaan.

De meeste geruchten zijn nog niet bevestigd, maar we verwachten dat het basismodel en de Samsung Galaxy S22 Plus veel op elkaar lijken. De grootste verschillen komen we waarschijnlijk bij het scherm en de batterij tegen.

Volgens meerdere geruchten wordt de S22 Plus met zijn 6,55 inch-scherm iets groter dan het instapmodel (6,1 inch). De Plus-versie trekt volgens geruchten ook op accugebied aan het langste eind: 4500 tegenover 4000 mAh.

Neem wel een slag om de arm, want al deze informatie is gebaseerd op geruchten. We weten namelijk slechts één ding zeker. Het kan bijna niet anders dat alledrie aangestuurd worden door de kersverse Exynos 2200-chipset. Samsung kondigde deze krachtige processor halverwege januari aan.

Veel details zijn nog onbekend, maar we weten wel dat de chip is ‘gebakken’ op het 4 nanometer-procedé: een primeur voor Samsung. Dankzij deze nieuwe techniek gaat de kloksnelheid er waarschijnlijk flink op vooruit. In normaal Nederlands: de Samsung Galaxy S22-serie belooft flink krachtiger dan zijn voorgangers te worden.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra brengt ode aan Note-serie

De Samsung Galaxy S22 Ultra wordt hét Samsung-paradepaardje van 2022. De opvolger van de Samsung Galaxy S21 Ultra is gemaakt voor veeleisende gebruikers en met name interessant voor mensen die de Galaxy Note-telefoons een warm hart toedragen.

De iconische Note-serie werd een tijdje geleden stopgezet, maar krijgt een spirituele opvolger in vorm van de S22 Ultra. Volgens geruchten heeft het nieuwe Samsung-vlaggenschip een opbergvakje voor de S Pen, de iconische stylus van de Note-serie. Ook het meer hoekige design van de Note-telefoons zien we waarschijnlijk terug bij de S22 Ultra.

Verder is het niet meer dan logisch dat de Samsung Galaxy S22 Ultra op alle vlakken superieur is aan het instap- en Plus-model. Volgens geruchten krijgt het paradepaardje een groter (en veel beter) scherm, vier camera’s achterop, een grotere accu en een hoogwaardiger ontwerp.

De Samsung Galaxy S22 Ultra biedt dus (waarschijnlijk) heel veel, maar daar staat ook een prijskaartje tegenover. Het toestel zou een vanafprijs van 1249 euro krijgen. De Samsung Galaxy S22 en S22 Plus schijnen straks voor 849 en 1049 euro over de toonbank te gaan.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8

Misschien krijgen we in februari ook de Samsung Galaxy Tab S8 te zien. Het bestaan van deze enorme tablet, die waarschijnlijk een scherm van 14,6 inch heeft, werd (per ongeluk?) door Samsung bevestigd. Het bedrijf plaatste een foto op haar eigen website, om deze verwijzing vervolgens weer snel te verwijderen.

Hoe dan ook, het lijkt logisch om deze forse tablet tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2022 te onthullen. We verwachten dat er naast een instapmodel ook een Samsung Galaxy Tab S8 Plus en S8 Ultra verschijnen.

Wij kijken met name uit naar de Plus- en Ultra-modellen. Deze zouden met hun forse schermen en krachtige hardware namelijk een mogelijk interessant alternatief voor de iPad Pro-tablets van Apple kunnen zijn.

Volgens geruchten draaien de nieuwe Samsung-tablets op de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-chip, of de eerder besproken Exynos 2200. Vermoedelijk zitten er twee camera’s op de achterkant en tot teleurstelling van velen krijgen de tablets een notch.

Deze inkeping in het scherm biedt plaats aan de voorste camera en (mogelijk) ook gezichtsherkenning. Ieder nadeel heeft zijn voordeel en dankzij de notch zijn de schermranden van de nieuwe Samsung-tablets wél flinterdun.

→ Lees verder over de Samsung Galaxy Tab S8-reeks

Blijf op de hoogte

