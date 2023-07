Volg de onthulling van de Samsung-vouwtelefoons, Watch 6 en meer

Vanmiddag vindt een Samsung Galaxy Unpacked-evenement plaats, waar nieuwe opvouwbare smartphones en smartwatches worden onthuld. Kijk mee met deze livestream.

Samsung Galaxy Unpacked 2023 livestream

Zit je al klaar voor de presentatie van de nieuwe vouwtelefoons, smartwatches en tablets van Samsung? Om 13.00 uur Nederlandse tijd gaat het Galaxy Unpacked 2023-evenement van start. Door alle geruchten weten we stiekem al veel over de apparaten die Samsung straks aankondigt, maar het is natuurlijk leuk om de presentatie zelf te volgen.

Via de livestream hieronder (en bovenaan dit artikel) kun je de volledige Samsung-presentatie kijken. We verwachten dat de keynote (ruim) een uur duurt. Omdat de livestream op YouTube wordt uitgezonden, kun je ‘m makkelijk op al je apparaten kijken. Denk aan je smartphone, tablet, computer en zelfs de Chromecast.

De Android Planet-redactie zit klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Kun je de onthulling niet volgen? Check dan de website voor alles over de nieuwe Samsung-producten. Je volgt ons ook door de Android Planet-app te downloaden, of check onze Facebook–, Twitter– en Instagram-pagina.

Dit kun je verwachten

Zoals gezegd is er veel over de nieuwe Samsung-devices bekend. Zo komt het bedrijf allereerst met de Galaxy Z Fold 5, een vouwbare telefoon die je openklapt tot een compacte tablet. Het toestel krijgt snellere hardware en een nieuw scharnier, waardoor je de vouw in het midden van het scherm minder goed ziet.

Ook nieuw is de Galaxy Z Flip 5, de klaptelefoon van Samsung. De belangrijkste vernieuwing van deze smartphone is het grotere scherm aan de buitenkant, dat veel meer informatie kan tonen en mogelijk zelfs hele apps draait. Ook bij de nieuwe Flip verwachten we snellere hardware en verbeteringen op cameragebied.

Verder komt Samsung met nieuwe smartwatches in de vorm van de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic. Het instapmodel krijgt een groter scherm met dunnere randen, terwijl de Classic weer beschikt over een fysiek draaibare rand. Door deze feature kun je makkelijker door menu’s bladeren of bijvoorbeeld het volume aanpassen.

Verder komen er waarschijnlijk drie nieuwe tablets: de Samsung Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra. Tot slot zijn er twee producten – de Buds 3 Pro-oordopjes en Smart Tag-bluetoothtracker – waar meer onduidelijkheid over is. Het kan zijn dat Samsung deze devices op een later moment aankondigt.

