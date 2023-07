Officieel: Samsung kondigt nieuwe vouwtelefoons aan op 26 juli

Samsung heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer we nieuwe vouwtelefoons mogen verwachten. De fabrikant presenteert de nieuwe toestellen op 26 juli 2023. Wat we verwachten en hoe jij het evenement kunt bekijken, lees je hier.

Samsung Galaxy Unpacked-event op 26 juli 2023

Het is tijd voor Samsungs volgende grote evenement. Na Galaxy Unpacked in februari waarbij de S23-serie werd aangekondigd, is het nu de beurt aan het tweede Unpacked-event. Hierbij zal de nadruk op nieuwe vouwtelefoons komen te liggen. Het evenement vindt fysiek plaats in Seoul, wat de hoofdstad is van Samsungs land van afkomst, Zuid-Korea. Om 13.00 uur Nederlandse tijd begint de livestream, die online te volgen is.

Op de afbeelding bij de aankondiging van het evenement is al een kleine sneak peak te zien van de vermoedelijke Samsung Galaxy Z Flip 5. Het scharnier ziet er smaller uit en mogelijk vouwt de telefoon nu volledig plat, zoals de geruchten doen vermoeden. Wat we nog niet zien is het tweede coverscreen. Deze moet een stuk groter zijn dan op de vorige Z Flip 4.

We verwachten natuurlijk ook de Samsung Galaxy Z Fold 5. Dat is de foldable die van een smartphone naar tablet transformeert. Ook zullen de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic naar verluidt geïntroduceerd worden en verwachten we de nieuwe Galaxy Tab S9-tablets.

Steeds meer concurrentie voor Samsung

Samsung brengt al sinds 2019 vouwtoestellen uit. De fabrikant is dan ook al jarenlang dominant op het gebied van vouwbare smartphones. Dit jaar krijgt Samsung het wellicht heet onder de voeten, aangezien Google haar Pixel Fold heeft uitgebracht en Motorola de Razr 40 Ultra lanceerde. Daarnaast lijkt OnePlus druk in de ontwikkeling te zitten van een vouwtelefoon: de OnePlus V Fold. Het is afwachten of deze merken kunnen tippen aan Samsung met haar jarenlange ervaring.

