Samsung Galaxy S24 wordt gepresenteerd op 17 januari

Kijk je uit naar de gloednieuwe Galaxy S24-toestellen van Samsung? De fabrikant maakt bekend wanneer de vlaggenschepen worden onthuld: 17 januari!

Samsung Galaxy Unpacked 2024

Het eerste grote smartphone-evenement van het nieuwe jaar vindt plaats op 17 januari. Samsung heeft laten weten dat op die datum om 19.00 uur Nederlandse tijd een nieuw Galaxy Unpacked-evenement plaatsvindt in San José, Verenigde Staten.

Het evenement is te volgen via de eigen website van het bedrijf, maar ook via een YouTube-livestream. De redactie van Android Planet zit natuurlijk klaar om verslag te doen van al het nieuws dat wordt gepresenteerd.

In bovenstaande videoteaser zien we onder andere de slogan ‘Galaxy AI is coming’. Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij smartphones en ook bij de Zuid-Koreaanse fabrikant is dat het geval.

Onlangs verschenen hier en daar gelekte videotrailers waarin dat werd belicht. Zo zagen we onder andere een video waarbij kunstmatige intelligentie gebruikt gaat worden om nog beter te kunnen zoomen tijdens het fotograferen en filmen.

Tijd voor de Galaxy S24

Op het eerste Galaxy Unpacked-evenement van dit jaar verwachten we drie nieuwe smartphones. Het gaat om de opvolgers van het Galaxy S23-trio in de vorm van de Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus en Samsung Galaxy S24 Ultra.

Over de telefoons is afgelopen tijd heel veel gelekt, waaronder afbeeldingen van het design en de volledige specificaties. Het is nog gissen wat de toestellen moeten gaan kosten en ook over de eventuele pre order-actie is nog niks bekend. Dat en meer wordt allemaal bekendgemaakt op dinsdag 17 januari vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd.

