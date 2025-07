Zo volg je de onthulling van de Samsung Fold 7, Flip 7 en Watch 8 – update

Het is bijna tijd voor het grootse Galaxy Unpacked-event van Samsung! Wil je de onthullingen van de nieuwe Samsung-smartphones en -smartwatch volgen? Dat doe je met deze livestream.

Update: de Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Watch 8 en Watch 8 Classic zijn aangekondigd! Je leest alles in de artikelen hieronder:

→ Samsung Galaxy Z Flip 7 (FE) en Z Fold 7 officieel met langverwachte upgrades

→ Samsung onthult Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic met gloednieuw design

→ Eerste indruk: hands-on met Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 (FE)

→ Preview: zo bevalt de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic)

Samsung Galaxy Unpacked 2025 livestream

We hebben er lange tijd naar uitgekeken en vanmiddag is het eindelijk zover. Om 16.00 uur Nederlandse tijd begint het Galaxy Unpacked-evenement, waar Samsung veel nieuwe devices onthult. We verwachten nieuwe opvouwbare smartphones, smartwatches en misschien nog meer.

Genoeg dus om naar uit te kijken en het is de moeite waard om vanmiddag in te schakelen. Dat kan via de livestream hieronder op YouTube. Je streamt de keynote makkelijk op je smartphone, tablet of computer, maar je kan natuurlijk ook op je televisie kijken.

De Android Planet-redactie zit vanmiddag klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Kun je de onthulling niet volgen? Houd de website dan goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen.

Dit verwachten we

Zoals wel vaker is er al veel over de nieuwe Samsung-smartphones gelekt. We weten dat het bedrijf komt met opvolgers voor de Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6. Die heten de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 en moeten allerlei upgrades introduceren.

Zo zijn de vouwtelefoons waarschijnlijk sneller en beschikken ze over een verbetert design. Er gaan ook al een tijdje geruchten over de Galaxy Z Flip 7 FE, een goedkopere klaptelefoon. Dit toestel lijkt op de reguliere Flip 7, maar is door een aantal downgrades een stuk goedkoper.

Ook komt Samsung hoogstwaarschijnlijk met de Galaxy Watch 8. Deze smartwatch volgt de populaire Galaxy Watch 7 van vorig jaar op en heeft een nieuw, design. Het ontwerp is iets vierkanter en het horloge zou een stuk dunner zijn. Samsung zou daarnaast de Watch 8 Classic willen uitbrengen, die iets uitgebreider is.

Tijdens het event komen we alles te weten over de nieuwe smartphones en smartwatches van Samsung. We horen dan ook wanneer de apparaten in Nederland en België verschijnen en wat ze gaan kosten.

