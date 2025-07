Dit heeft Samsung gepresenteerd op Galaxy Unpacked 2025

Samsung Galaxy Unpacked 2025 zit erop en er zijn toffe nieuwe smartphones en smartwatches aangekondigd. In deze round-up zetten we alles voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Unpacked round-up 2025

Je hebt het vast wel meegekregen: vandaag vond er een Galaxy Unpacked-evenement plaats. Heb je niet de presentatie gekeken of wil je lezen over een specifiek, nieuw Samsung-apparaat? Hieronder zetten we de aankondigingen op een rijtje, zodat je alles nog eens rustig kunt checken.

Samsung Galaxy Z Flip 7 en Z Fold 7 onthuld

We beginnen bij de Galaxy Z Fold 7, de opvolger van de Fold 6 die inmiddels een jaar oud is. De opvouwbare smartphone, die openklapt tot een compacte tablet, is flink verbeterd. Zowel aan de binnen- als buitenkant. De Galaxy Z Fold 7 kost 2099 euro en ligt vanaf 22 juli in de winkels.

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is een stuk dunner dan zijn voorganger. Opgevouwen is de smartphone 8,9 millimeter dik, terwijl de Fold 6 nog 12,1 millimeter dik was. Vouw je de Fold 7 open, dan meet ‘ie slechts 4,2 millimeter in plaats van 5,6 millimeter. Het toestel is met 215 gram bovendien lichter.

→ Lees alles over de Samsung Galaxy Z Flip 7 en Fold 7

Preview van de Z Flip 7, Fold 7 en Flip 7 FE

Al voor de lancering van Samsungs nieuwste vouwtelefoons, kregen we van de fabrikant een uurtje de tijd om de foldables te testen. Tof, want in het echt zie je de verschillen met de toestellen van vorig jaar een stuk beter dan online. We delen daarom graag onze bevindingen in deze hands-on met de Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE.

→ Je leest meer in onze Samsung Galaxy Z Flip 7 (FE) en Fold 7 preview

Samsung Galaxy Watch 8 gepresenteerd, samen met Watch 8 Classic

Samsung heeft de Galaxy Watch 8 uitgerust met een helderder scherm. Dat komt van pas als je buiten bent en de zon fel schijnt, en je alsnog het display wil aflezen. Met de always on-functie kun je altijd de tijd checken.

De Galaxy Watch 8 heeft een nieuw en dunner design gekregen. Het klokje lijkt nu meer op de Galaxy Watch Ultra van vorig jaar, door het (zoals Samsung het noemt) ‘kussenontwerp’. Dit houdt in dat scherm rond, maar de behuizing iets vierkanter is. De bandjes zijn weer verwisselbaar, zodat je voor je eigen stijl kan kiezen.

→ Ontdek alles over de Samsung Galaxy Watch 8 (Classic)

Eerste indrukken van de Galaxy Watch 8

Samsung gooit het dit jaar over een ander boeg als het gaat om het ontwerp van zijn smartwatches. En hoewel de schermen op de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic wel gewoon rond zijn, neigt de kast meer richting een vierkant met afgeronde hoeken. Het geeft de Watch 8 in ieder geval een fris en minimalistisch ontwerp.

Dat is ook waar Samsung met de reguliere Watch 8 op mikt. Hij heeft weinig toeters en bellen die de Classic wel heeft en is in twee kleinere uitvoeringen verkrijgbaar: 40 en 44 millimeter, dus fijn voor de dunnere pols. Ook het horloge zelf is een stuk dunner en lichter, wat fijn is al je hem ook ’s nachts zou dragen.

→ Meer in de Samsung Galaxy Watch 8 preview

Pre-order: alle prijzen en acties in Nederland

De Samsung Galaxy Z Flip 7, Fold 7, Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic zijn vanaf nu te bestellen in Nederland. Op 22 juli zijn de devices verkrijgbaar en liggen ze in de winkels. Check ook de artikelen via de linkjes hieronder, waarin we alle prijzen en de deals op een rijtje zetten.