Hier kijk je naar Galaxy Unpacked 2026 (met veel aankondigingen!)

Het is bijna tijd voor het grote Galaxy Unpacked 2026-evenement! Vanmiddag om 15.00 uur onthult Samsung zijn nieuwste foldables en smartwatches. Met deze livestream volg je de presentatie op de voet.

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UPDATE: Samsung heeft zijn nieuwste vouwtelefoons en smartwatches officieel onthuld. Je leest er alles over in de artikelen hieronder:

Hier kijk je Galaxy Unpacked 2026

Het is je vast niet ontgaan dat Samsung vandaag zijn nieuwste smartphones en smartwatches uit de doeken doet. Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint het Galaxy Unpacked 2026-evenement, dé plek waar alle nieuwe gadgets door Samsung worden getoond.

We verwachten de nieuwe Galaxy Z Fold 8, Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2 en misschien nog wel meer. Het is dus de moeite waard om de presentatie te volgen en dat kan via de YouTube-livestream hieronder. Die kijk je op je smartphone of tablet, maar je kan ‘m natuurlijk ook op je televisie streamen.

Heb je vanmiddag geen tijd om de keynote te bekijken? Geen probleem, want de redactie van Android Planet zit klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Houd onze website daarom in de gaten of check de artikelen in onze app, die onlangs van een nieuwe lik verf is voorzien.

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Dit kun je verwachten

De laatste jaren kun je de klok erop gelijk zetten: voorafgaand aan de onthulling van nieuwe Samsung-smartphones lekt er veel informatie uit. Dat is ook nu weer het geval, want we weten veel over de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Flip 7, die vorig jaar in juli zijn onthuld.

Samsung zou dit keer met twee Fold-smartphones komen: de Fold 8 en Fold 8 Ultra. De meeste vernieuwing zien we waarschijnlijk bij de ‘gewone’ Fold 8, omdat het toestel een iets andere vorm krijgt. Door het bredere scherm lijkt de vouwtelefoon meer op een boekje of paspoort.

De Galaxy Z Fold 7 van vorig jaar

De Galaxy Z Fold 8 Ultra, die vermoedelijk duurder is, lijkt dan weer meer op de Fold 7 van vorig jaar. De smartphone krijgt naar verluidt betere camera’s. Ook komt Samsung hoogstwaarschijnlijk met de Galaxy Z Flip 8. Deze klaptelefoon is naar verluidt lichter en dunner dan zijn voorganger.

Verder verwachten we twee nieuwe smartwatches: de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. Laatstgenoemde krijgt volgens geruchten een veel betere accuduur, door de 800 mAh-batterij. Tijdens het event krijgen we te horen wanneer alle nieuwe Samsung-devices verschijnen en wat ze in Nederland en België gaan kosten.