Hier kijk je naar Galaxy Unpacked 2026 (met veel aankondigingen!)

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
22 juli 2026, 8:55
2 min leestijd
Hier kijk je naar Galaxy Unpacked 2026 (met veel aankondigingen!)

Het is bijna tijd voor het grote Galaxy Unpacked 2026-evenement! Vanmiddag om 15.00 uur onthult Samsung zijn nieuwste foldables en smartwatches. Met deze livestream volg je de presentatie op de voet.

Lees verder na de advertentie.

UPDATE: Samsung heeft zijn nieuwste vouwtelefoons en smartwatches officieel onthuld. Je leest er alles over in de artikelen hieronder:

Hier kijk je Galaxy Unpacked 2026

Het is je vast niet ontgaan dat Samsung vandaag zijn nieuwste smartphones en smartwatches uit de doeken doet. Om 15.00 uur Nederlandse tijd begint het Galaxy Unpacked 2026-evenement, dé plek waar alle nieuwe gadgets door Samsung worden getoond.

We verwachten de nieuwe Galaxy Z Fold 8, Galaxy Watch 9, Watch Ultra 2 en misschien nog wel meer. Het is dus de moeite waard om de presentatie te volgen en dat kan via de YouTube-livestream hieronder. Die kijk je op je smartphone of tablet, maar je kan ‘m natuurlijk ook op je televisie streamen.

Galaxy Unpacked July 2026: Official Livestream

Heb je vanmiddag geen tijd om de keynote te bekijken? Geen probleem, want de redactie van Android Planet zit klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Houd onze website daarom in de gaten of check de artikelen in onze app, die onlangs van een nieuwe lik verf is voorzien.

Dit kun je verwachten

De laatste jaren kun je de klok erop gelijk zetten: voorafgaand aan de onthulling van nieuwe Samsung-smartphones lekt er veel informatie uit. Dat is ook nu weer het geval, want we weten veel over de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Flip 7, die vorig jaar in juli zijn onthuld.

Samsung zou dit keer met twee Fold-smartphones komen: de Fold 8 en Fold 8 Ultra. De meeste vernieuwing zien we waarschijnlijk bij de ‘gewone’ Fold 8, omdat het toestel een iets andere vorm krijgt. Door het bredere scherm lijkt de vouwtelefoon meer op een boekje of paspoort.

Samsung Galaxy Z Fold 7 review
De Galaxy Z Fold 7 van vorig jaar

De Galaxy Z Fold 8 Ultra, die vermoedelijk duurder is, lijkt dan weer meer op de Fold 7 van vorig jaar. De smartphone krijgt naar verluidt betere camera’s. Ook komt Samsung hoogstwaarschijnlijk met de Galaxy Z Flip 8. Deze klaptelefoon is naar verluidt lichter en dunner dan zijn voorganger.

Verder verwachten we twee nieuwe smartwatches: de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. Laatstgenoemde krijgt volgens geruchten een veel betere accuduur, door de 800 mAh-batterij. Tijdens het event krijgen we te horen wanneer alle nieuwe Samsung-devices verschijnen en wat ze in Nederland en België gaan kosten.

Kies Android Planet als voorkeursbron

Zo volg je eenvoudig het laatste Android‑nieuws!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google
Volg Android Planet op Instagram

Volg Android Planet op Instagram
Volg ons ook op TikTok

Volg ons ook op TikTok
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Fabrikanten Aankondigingen Android Smartphones Draadloze oordopjes Samsung Samsung Galaxy Z Fold 8 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Samsung Galaxy Watch 9 Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Breaking
Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2: grotere accu’s en meer

Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2: grotere accu’s en meer

Vandaag 15:00

Breaking
Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 officieel: meer keuze, hogere prijzen

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 officieel: meer keuze, hogere prijzen

Vandaag 15:00

Samsung Galaxy Unpacked 2026: dit zijn onze verwachtingen

Samsung Galaxy Unpacked 2026: dit zijn onze verwachtingen

Gisteren 14:58

‘Gelekt: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zet enorme stap vooruit’

‘Gelekt: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 zet enorme stap vooruit’

20 juli 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Koopadvies
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren