‘Zet 22 juli in je agenda: Samsung presenteert dan nieuwe foldables’

Het nieuwste gerucht is dat Samsung op 22 juli maar liefst drie vouwtelefoons gaat presenteren. Verder is er nieuws over de terugkeer van de S Pen en een exclusieve anti-fraudefunctie!

Galaxy Unpacked op 22 juli: drie vouwtoestellen

Zomaar een maandag in de zomer. Dat was 22 juli, totdat ineens het nieuwste gerucht de ronde ging doen. Samsung zou die datum geprikt hebben om z’n nieuwste foldables aan de wereld te presenteren. Daarbij wordt Londen genoemd als de plek van het evenement, dat Samsung waarschijnlijk weer Galaxy Unpacked noemt.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Als de verhalen kloppen, maken we daar kennis met de Galaxy Z Fold 8 Wide. Dit extra brede toestel klap je open als een soort boek met een beeldverhouding van 4:3. Naar verluidt krijgt de ‘Wide’ S Pen-ondersteuning. Dat zou eenboost betekenen voor de productiviteit. Die wens was er bij de Galaxy Z Fold 7 ook al, maar toen besloot Samsung om geen stylus toe te voegen.

Veel specificaties van de Fold 8 Wide zouden overeenkomen met de normale Fold 8. We rekenen daarom op een snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip en een accu van 5000 mAh. Die kun je opladen met 45 watt, of 25 watt als je dat draadloos doet. Wel lijkt de ‘Wide’ slechts twee, in plaats van drie camera’s te krijgen.

Ook Galaxy Z Fold 8 en Galaxy Z Flip 8 verwacht

Op het vermeende Galaxy Unpacked-evenement op 22 juli zou in totaal een drietal aan vouwtelefoons gepresenteerd worden. Naast de Galaxy Z Fold 8 Wide worden ook de opvolgers van de Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7 verwacht. Die kwamen vorig jaar juli uit, wat het vermoeden bevestigt dat we deze twee telefoons kunnen verwachten.

Destijds betaalde je flinke bedragen voor de vouwtelefoons (2099 euro voor de Z Fold 7 en 1199 euro voor de Z Flip 7). Gelukkig zijn die adviesprijzen inmiddels flink gedaald: je betaalt nu respectievelijk € 1.473,- en € 899,- . Beide toestellen kregen van ons een 8 in onze reviews, dus dat belooft wat voor de nieuwste generatie!

Galaxy Z Fold 7 in het kort

De Galaxy Z Fold 7 biedt de grootste verbeteringen sinds de originele Fold uit 2019. Door het dunne, lichte ontwerp lijkt het alsof je een normale smartphone in handen hebt. Daar helpt het bredere scherm aan de buitenzijde ook zeker aan mee. De nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera schiet bovendien prima foto’s.

Galaxy Z Flip 7 in het kort

De Galaxy Z Flip 7 is de beste klaptelefoon die Samsung tot nu toe heeft uitgebracht. Het grotere cover screen is handig en dat geldt ook voor het verbeterde, opengeklapte display. Helaas valt de accuduur tegen en zijn de camera’s prima, maar niet geweldig.

Nog een gerucht: ‘foldables krijgen fraudedetectie’

Ook is er nieuws over een interessante feature die de nieuwe foldables zouden krijgen. Het gaat om zogenaamde ‘scam detection’, fraudedetectie aangedreven door Gemini.

Met deze functie kunnen verdachte telefoontjes worden gedetecteerd door gesprekken in realtime te analyseren. Gebruikers kunnen zo gewaarschuwd worden voor fraude. De functie verscheen voor het eerst op Google Pixel-telefoons, waar deze lokaal op het apparaat werkt.

Eerder dit jaar werkte Samsung samen met Google om de door Gemini aangedreven fraudedetectie te integreren in de telefoon-app van de Galaxy S26-serie. Momenteel is ‘scam detection’ exclusief beschikbaar op de nieuwste vlaggenschepen van Samsung, maar alleen voor Engelstalige gebruikers in de Verenigde Staten.