Samsung houdt op 28 april 2021 een Galaxy Unpacked-evenement om de ‘krachtigste Galaxy’ te onthullen. Hoewel nog niet bekend is om welk product het gaat, lijkt de kans klein dat het een smartphone of tablet is.

Samsung Galaxy Unpacked april 2021

Het digitale evenement vindt plaats op 28 april om 16:00 Nederlandse tijd en is live te volgen via Samsungs YouTube-kanaal. De fabrikant zegt niet welk product het gaat presenteren en verklapt alleen dat het de ‘krachtigste Galaxy’ is.

De snelle introductie van een nieuwe high-end smartphone of tablet lijkt uitgesloten. Over zo’n tablet gaan nog geen geruchten en de krachtigste Galaxy-toestellen, de Galaxy S21-modellen, zijn nog niet zo lang te koop. Voor een Galaxy S22-serie is het dus veel te vroeg. Hoewel Samsung in het geheim wel werkt aan nieuwe vouwbare smartphones, worden die pas in de zomer verwacht. Voor de klapbare Galaxy Flip 2 geldt hetzelfde.

Samsung Galaxy-laptop(s) op komst

Hoewel de Galaxy-naam vooral bekend is van smartphones, tablets en wearables, gebruikt Samsung ‘m ook voor laptops. Omdat er steeds meer geruchten verschijnen over minstens één nieuwe premium Galaxy-laptop, lijkt het erop dat Samsung op 28 april één of meerdere laptops gaat aankondigen.

We verwachten in ieder geval de Galaxy Book Pro, mogelijk vergezeld door een betere Galaxy Book Pro 360. Dit worden Windows 10-laptops met krachtige processors van Intel. Samsung werkt volgens geruchten ook aan een kleinere en goedkopere Galaxy Book Go met een Qualcomm Snapdragon-processor en 4G-ondersteuning.

Dit weten we al over de Galaxy Z Fold 3

Op nieuwe high-end smartphones moeten we waarschijnlijk nog een paar maanden wachten. In de zomer verwachten we onder meer de Galaxy Z Fold 3, een opvouwbaar toestel dat de Galaxy Z Fold 2 gaat opvolgen.

Volgens de nieuwste geruchten krijgt de Z Fold 3 ondersteuning voor de S-Pen en een selfiecamera onder het scherm. Onlangs bracht Samsung de betaalbare Galaxy A52 (349 euro) en Galaxy A72 (449 euro) uit in Nederland. Deze toestellen volgen de populaire A51 en A71 van vorig jaar op.

