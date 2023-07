Dit is er aangekondigd op Samsung Galaxy Unpacked juli 2023

Check hier de Samsung Galaxy Unpacked juli 2023 round-up, waarin je alle aankondigingen van 26 juli netjes bij elkaar vindt. We zagen namelijk nieuwe smartwatches, mobiele telefoons én tablets!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Unpacked round-up

Samsung heeft vandaag weer heel wat nieuwe producten gelanceerd. Zo werden er twee nieuwe foldables getoond evenals twee nieuwe smartwatches. Dat was zeker niet alles, want de Zuid-Koreaanse grootmacht kwam ook met drie tablets op de proppen:

Over al die producten hebben we al heel wat artikelen gepubliceerd en die vind je in dit overzicht, maar er komt aankomende weken ook nog heel wat aan. Heb jij een leuk idee, drop dat even in onderstaande reacties of mail ons op redactie@androidplanet.nl!

Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 officieel (en pre-order)

Het was tijdens Galaxy Unpacked tijd voor de officiële bekendmaking van twee nieuwe toestellen met een vouwbaar scherm. We hebben het natuurlijk over de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. Meer weten of direct bestellen, check dan onderstaande links!

Reviews Samsung Galaxy Z Flip 5 én Z Fold 5

We hadden ze al even op zak en daarom konden we direct vandaag onze uitgebreide reviews publiceren van de nieuwste toestellen. Via onderstaande links bekijk je onze verhalen, pluspunten, minpunten en alles wat we nog meer te vertellen hebben.

Samsung Galaxy Watch 6 (Classic) officieel (en pre-order)

De Galaxy Watch 6 en Watch 6 Classic hebben heel veel te bieden, bevatten grotere scherm en iets grotere batterijen. Ze draaien op de handige Wear OS-software en zijn uitgerust met snellere processoren en meer werkgeheugen. Al met al genoeg om te ontdekken dus!

Tab S9-serie bestaat uit drie gloednieuwe tablets

Als je op zoek bent naar een krachtige tablet, dan kun je niet om de nieuwe Tab S9-tablets van Samsung heen. Ze zijn verkrijgbaar in drie groottes en verschillende smaakjes qua uiterlijk en werk- / opslaggeheugen.

Meer nieuws over Samsung

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.