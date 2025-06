Samsung onthult nieuwe vouwtelefoons en Galaxy Watch 8 op 9 juli

Nog een paar weken tot Samsung een nieuwe lading producten aankondigt. Galaxy Unpacked vindt plaats op 9 juli 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy Unpacked op 9 juli 2025

Galaxy Unpacked – het evenement waar Samsung haar volgende vouwtelefoons en smartwatches aankondigt – is op 9 juli aanstaande. Het evenement vindt plaats in Brooklyn, New York en in Nederland bekijk je de livestream om 16.00 uur ’s middags.

Samsung noemt het evenement The Ultra Experience Is Ready To Unfold. Daarnaast laat het weten dat “het beste van Galaxy AI en Samsungs vakmanschap op het punt staat om onthuld te worden”. We verwachten, net als de afgelopen jaren, een nieuwe Flip, Fold en smartwatches.

Of er dit jaar ook een Ultra-vouwmodel om de hoek komt kijken, moeten we afwachten. De geanimeerde elementen op de video hierboven lijken dunner dan op welke foldable dan ook. Samsung deelt tot aan de lancering verschillende teasers, trailers en andere updates.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Watch 8-geruchten

Volgens geruchten kunnen we onder meer de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Flip 7 verwachten. Dat laatste model vouwt zich als ouderwetse klaptelefoon op. Volgens geruchten krijgt de Flip 7 een groter scherm op de voorkant. In plaats van 3,4 inch, wordt dit 4 inch. Het vouwbare scherm zou iets subtieler groeien: van 6,7 inch naar 6,8 inch.

Een van de meest opvallende geruchten is dat de Samsung Z Flip 7 en de Z Fold 7 een Snapdragon 8 Elite-processor aan boord hebben. Dit is een razendsnelle chipset die moeiteloos elke zware game en app draait. De Fold heeft ook een vernieuwde behuizing: het scherm aan de buitenkant lijkt breder en hij lijkt een stuk dunner te zijn dan zijn voorganger.

Er worden naar verluidt ook nieuwe smartwatches onthuld: de Galaxy Watch 8 en Watch 8 Classic. Samsung lijkt opnieuw voor een 40 millimeter- en 44 millimeter-versie te zijn gegaan, maar propt er grotere batterijen in. Ook het ontwerp gaat op de schop, met een soort hybride rond-vierkante behuizing en een fysieke draairing voor de Watch 8 Classic.

Wat verwacht jij van Galaxy Unpacked deze zomer? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

