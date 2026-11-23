We hoeven in 2027 geen Samsung Galaxy Watch 10 te verwachten. Volgens geruchten brengt de fabrikant vanaf nu slechts om het jaar een nieuwe smartwatch uit.

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‘Geen Samsung Galaxy Watch 10 in 2027’

Sinds de eerste Galaxy Watch verscheen, in 2018, heeft Samsung elk jaar een nieuwe smartwatch gelanceerd. Volgens de Koreaanse publicatie ETNews komt er een einde aan die traditie. We hoeven in 2027 geen Samsung Galaxy Watch 10 te verwachten. Sterker nog: de fabrikant zou vanaf nu slecht eens per twee jaar een nieuw slim horloge uitbrengen.

Dat heeft (natuurlijk) met geld te maken. De tak binnen Samsung die verantwoordelijk is voor smartwatches lijdt al enige tijd verlies. Dat heeft deels te maken met de sterk gestegen productiekosten.

De Galaxy Watch 9

Samsung zou bovendien niet tevreden zijn over de verkoop van het meest recente horloge, de Galaxy Watch 9. Als we eerlijk zijn is het verschil tussen opeenvolgende modellen de laatste jaren ook wel erg klein geworden, terwijl de prijzen blijven stijgen.

Overstappen op een tweejaarlijkse release lijkt ons, zelfs los van de financiële perikelen, een logische zet. Dan zijn de upgrades groter en voelt het ook echt alsof je iets nieuws koopt. Tussen de lanceringen van zijn duurdere Ultra-klokjes hanteerde Samsung trouwens al een termijn van twee jaar.

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Ook minder voordelige smartphones

Eerder lazen we al dat Samsung de productie van goedkopere smartphones in zijn A-serie terugschroeft. De winstmarge op deze toestellen is erg klein, vooral omdat werkgeheugen door de AI-boom erg duur is. Daarom zet Samsung meer in op high-end telefoons in zijn Galaxy S-lijn en vouwbare Galaxy Z-serie.

De eerstvolgende lancering van Samsung is die van de Galaxy S27-serie in januari of februari volgend jaar. We hebben alle geruchten daarover al voor je op een rijtje gezet.

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