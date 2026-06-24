‘Renders en specs Watch Ultra 2 gelekt: snelle chip en grote accu’

De aankomende Watch Ultra 2 wordt waarschijnlijk pas over een paar weken gepresenteerd. Haarscherpe renders laten echter weinig aan de verbeelding over. Ook lijken er twee aangename verrassingen onder de motorkap te zitten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontwerp Watch 2 Ultra ongewijzigd?

De datum zoemt al een tijdje rond: op 22 juli vindt mogelijk het tweede Galaxy Unpacked-evenement van 2026 plaats. Dit is niet alleen het moment om kennis te maken met de nieuwste vouwtoestellen van Samsung, maar ook met slimme klokjes.

Het zou gaan om de Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2. Daar wordt in de aanloop naar ‘Unpacked’ steeds meer over bekend. Zo deelt Evleaks gedetailleerde renders waarop te zien is dat de Watch Ultra 2 dezelfde vierkante vorm (maar ronde scherm) krijgt als zijn voorganger uit 2024. Ook dezelfde drie knoppen aan de rechterkant lijken op de nieuwste generatie te prijken.

Bron: Evleaks

De markering op de achterkant van de behuizing verraadt dat die 47 millimeter groot is en een waterdichtheid heeft van 10 ATM. Het horloge is verder voorzien van saffierglas en ondersteunt LTE-connectiviteit. Dit betekent dat je zelfstandig kunt bellen, berichten ontvangen en gebruikmaken van internet zonder dat je telefoon in de buurt hoeft te zijn.

Naar verluidt zou het horloge verkrijgbaar zijn in een zwart-grijze uitvoering en een diepgroene tint. Mogelijk komen er ook nog andere kleuren bij, exclusief verkrijgbaar via de webshop van Samsung en alleen in bepaalde markten.

Iets wat nog een onuitgemaakte zaak is, is het feit of de ring rond de wijzerplaat draaibaar gaat zijn of niet. Daar geven de renders niet echt uitsluitsel over. Die feature kennen we van de Galaxy Watch 8 Classic van vorig jaar. Aangezien die geen opvolger krijgt, zou Samsung ervoor kunnen kiezen om de Watch Ultra 2 te voorzien van een draaibare rand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snellere chip én grotere accu in nieuwste topmodel

Tot zover niks heel spannends. Wat mogelijke kopers een stuk interessanter zullen vinden, is dat Samsung mogelijk de Snapdragon Wear Elite-chip in de Watch Ultra 2 stopt. De nieuwe processor is ontworpen om efficiënter om te gaan met energie dan de Exynos W1000 in eerdere generaties. Ook zouden wi-fi, 5G en bluetooth 6.0 ondersteund worden.

Een andere vermoedelijke upgrade van het luxe klokje is de batterij van 800 mAh, een sprong van ruim 200 mAh vergeleken bij de eerste generatie van de Watch Ultra. Daardoor hoef je hem minder vaak op te laden. Deze combinatie van een grotere batterij en zuinigere chip moet zorgen voor een batterijduur van meer dan drie dagen.

Wij kunnen niet wachten om het nieuwste topmodel van Samsung te gaan dragen voor een uitgebreide review. Hou onze site daarom goed in de gaten!