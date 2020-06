De bekende lekker Evan Blass heeft verschillende afbeeldingen online gezet van de vermeende Samsung Galaxy Watch 3. Zodoende liggen nog meer details van de aankomende smartwatch op straat.

‘Samsung Galaxy Watch 3-afbeeldingen gelekt’

Evan Blass is een bekende persoon als het gaat om lekken van smartphones, gadgets en andere apparatuur. Nu heeft de insider afbeeldingen online gezet van de 45 millimeter-variant van de onaangekondigde Samsung Galaxy Watch 3.

Het gaat om een afbeelding van de versie met een stalen kast en ook de hartslagmeter is te zien op de achterkant. Een ander horlogebandje kiezen is geen probleem. Samsung kiest namelijk voor standaardbandjes van 22 millimeter. Zo pas je het uiterlijk makkelijk en snel aan.

Specificaties Galaxy Watch 3

De aankomende smartwatch krijgt ook een roterende bezel, zoals we kennen van verschillende Samsung-smartwatches. Aan de rechter zijkant zijn twee fysieke knoppen aanwezig. Hiermee kun je bepaalde acties uitvoeren of snel een gekozen handeling starten.

Het ronde amoled-scherm krijgt volgens eerdere geruchten een laagje Gorills Glass. Dat zorgt ervoor dat krassen en andere beschadigingen minder snel ontstaan. Ook een losse gps-module is aanwezig. Zo kun je het horloge dragen tijdens een hardloop- of fietssessie, zonder dat je telefoon mee moet om de route bij te houden.

Het toestel is tot vijf meter waterdicht, waardoor douchen of zwemmen ook geen probleem is. Ook bevat het horloge de MIL-STD-810G-certificering, waardoor het tegen een stootje kan. Tot slot wordt er een titanium-versie verwacht van de Galaxy Watch 3.

‘Samsung Galaxy Watch 2 wordt overgeslagen’

Het uitbrengen van een Samsung Galaxy Watch 3 is misschien wat verwarrend, want een Galaxy Watch 2 bestaat namelijk niet. De eerste Galaxy Watch werd gepresenteerd in augustus 2018, maar een directe opvolger bleef uit.

Wel heeft Samsung een jaar later de Watch Active 2 uitgebracht en om naamsverwarring te voorkomen, zou de fabrikant binnenkort dus binnenkort de Samsung Galaxy Watch 3 introduceren. Wanneer de officiële aankondiging plaatsvindt, is nog onbekend. Volgens de laatste geruchten gebeurt dat echter volgende maand.

