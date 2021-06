‘Samsung Galaxy Watch 4 ook beschikbaar in Classic-uitvoering’

Onlangs lekten officiële renders van de nog onaangekondigde Samsung Galaxy Watch 4 uit. Nu lijkt het slimme horloge ook in een meer traditionele, duurdere uitvoering op de markt te komen.

‘Renders van Galaxy Watch 4 Classic gelekt’

Naast de reguliere Samsung Galaxy Watch 4 komt Samsung volgens een nieuw gerucht met een stijlvollere, duurdere variant: de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Dankzij Android Headlines weten we nu hoe het slimme horloge eruit gaat zien.

Zoals de naam doet vermoeden krijgt de Galaxy Watch 4 Classic een meer traditionele ontwerptaal, die bestaat uit een steviger frame met een bijpassende schermrand. Naar verwachting gaat de bediening van de smartwatch via deze rand, zoals dat bij de Galaxy Watch 3 ook het geval was.

Net als de Galaxy Watch 4 is de Watch 4 Classic voorzien van twee knoppen aan de zijkant. Een daarvan is gedeeltelijk rood geverfd. Hiermee maakt Samsung naar verwachting onderscheid tussen de reguliere wifi-versie en het LTE-model.

Waarschijnlijk nog geen bloedsuikersensor

Samsung stopt naar verwachting alle technologie die het bedrijf te bieden heeft in de Galaxy Watch 4 Classic. Hieronder vallen een hartslagmeter, ECG-monitor, bloedzuurstofsensor, een BIA-sensor om je vetpercentage te meten en talloze fitness- en trackingmodi.

Ook gaan er al langere tijd geruchten over een bloedsuikermeter, maar de aanwezigheid hiervan lijkt nu minder waarschijnlijk. Apple werkt naar verluidt aan een soortgelijke functie voor de Apple Watch, maar volgens een recent gerucht duurt het nog een aantal jaar voordat een dergelijke sensor commercieel beschikbaar zal zijn.

One UI Watch: een nieuw besturingssysteem voor Samsungs smartwatches

Wat er ook gebeurt; de nieuwe Galaxy Watch 4-serie van Samsung draait hoe dan ook op One UI Watch. Samsung kondigde de nieuwe software op 28 juni aan, tijdens het Mobile World Congress. One UI Watch brengt een aantal welkome vernieuwingen met zich mee.

One UI Watch is een onderdeel van Samsungs doel om een uitgebreid ecosysteem voor Galaxy-apparaten te creëren. De Zuid-Koreaanse fabrikant gaf al een kijkje naar een aantal nieuwe functies. Zo installeren smartwatches met One UI Watch bijvoorbeeld automatisch dezelfde apps die je ook op je Galaxy-smartphone installeert.

De Samsung Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch 4 Classic worden waarschijnlijk op 27 augustus aangekondigd, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

