Samsung vergeet de Watch 4 (Classic) niet met nieuwste update

Het zag er even naar uit dat Samsung de oudere Galaxy Watch 4-serie niet meer ging updaten naar Wear OS 6, maar er is goed nieuws.

Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) krijgt Wear OS 6

De Galaxy Watch 4 en 4 Classic zijn bijna vier jaar oud, maar nog steeds relevant. Althans, dat lijkt Samsung gelukkig toch te vinden. Het zag er eerder naar uit dat de horloges niet meegenomen zouden worden in de update naar Wear OS 6 met One UI 8. Tijdens de bètatestperiode van die software konden de Watch 4 en en 4 Classic namelijk geen testsoftware draaien, wat de nieuwere smartwatches wel konden.

Dat is opvallend, aangezien Samsung in 2022 beloofde de Watch 4 en 4 Classic vier jaar van software-updates te voorzien, waaronder Wear OS-upgrades. Aan die onduidelijkheid komt een eind, nu Samsung officieel laat weten dat de Wear OS 6-update met de One UI 8-schil gewoon naar de Watch 4 (Classic) komt.

Wanneer je de update mag verwachten als Watch 4-gebruiker, is niet officieel bekend. Ga er maar vanuit dat het even kan duren. Hoewel de nieuwste Samsung Galaxy Watch 8-serie uit de doos draait op de nieuwe software, rolt het mogelijk over een paar maanden pas uit naar oudere horloges. En ook dan is de Watch 4-serie waarschijnlijk niet als eerste aan de beurt.

Wear OS 6 verschijnt dus op moderne Wear OS-horloges, ook bij Google of OnePlus. Samsung legt er met One UI 8 echter een eigen ontwerp overheen. Iconen zien er daarmee kleurrijker uit, menu’s zijn overzichtelijker en tonen meer info in één beeld. Daarnaast zijn er nieuwe functies, zoals de Now Bar, die je sneller inzicht geven in je meldingen en apps.

Meer over de Samsung Galaxy Watch 8

De Galaxy Watch 8 is de opvolger van de populaire Galaxy Watch 7, die nu een jaar oud is. Het nieuwe horloge, dat 379 euro kost, is opnieuw in twee formaten verkrijgbaar: 40 en 44 millimeter. Het amoled-schermpje is bij de instapversie 1,34 inch groot, bij het grotere model is dit 1,47 inch.

Samsung heeft de Galaxy Watch 8 uitgerust met een helderder scherm, met een piekhelderheid van 3000 nits. Dat komt van pas als je buiten bent en de zon fel schijnt, en je alsnog het display wil aflezen. Met de always on-functie kun je altijd de tijd checken.

De Galaxy Watch 8 heeft een nieuw en dunner design gekregen. Het klokje lijkt nu meer op de Galaxy Watch Ultra van vorig jaar, door het (zoals Samsung het noemt) ‘kussenontwerp’. Dit houdt in dat scherm rond, maar de behuizing iets vierkanter is. De bandjes zijn weer verwisselbaar, zodat je voor je eigen stijl kan kiezen.

Er is ook een groter model aangekondigd: de Watch 8 Classic, die begint bij 529 euro. Die heeft een ontwerp wat meer lijkt op een regulier horloge, met een fysiek draaiende ring om het scherm en een extra knop aan de zijkant.

-> Lees meer over de nieuwe horloges in de officiële aankondiging.