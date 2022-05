Samsung Galaxy Watch 4 krijgt (eindelijk) Google Assistent-ondersteuning

Samsung laat weten dat de Google Assistent nu op de Galaxy Watch 4 beschikbaar is. Daarmee krijgt het slimme horloge eindelijk toegang tot de digitale assistent.

Samsung Galaxy Watch 4: Google Assistent-ondersteuning

De Google Assistent-ondersteuning heeft lang op zich laten wachten, maar wordt nu officieel uitgerold. Samsung meldt dat het slimme hulpje in tien landen beschikbaar wordt gemaakt, waar Nederland helaas (nog) niet bij hoort. Desondanks lijkt de Assistent wel bij Nederlandse gebruikers te werken.

Op de Galaxy Watch 4 van de Android Planet-redactie is de Google Assistent ‘gewoon’ te downloaden via de Play Store, waarna we ook Nederlandse stemcommando’s kunnen geven. Zo is het mogelijk om een wekker in te stellen, Spotify te openen en te vragen om een routebeschrijving. Ook kun je de Assistent vragen om allerlei simpele weetjes.

Het is mogelijk om de Google Assistent te koppelen aan de thuisknop van de Galaxy Watch 4. Je kunt de Assistent dan oproepen door het knopje eventjes ingedrukt te houden. Belangrijk om te weten is dat je de Google Assistent enkel via de Play Store op de Watch 4 krijgt. Dit gaat dus niet via een software-update van het horloge zelf.

Meer over de Galaxy Watch 4 van Samsung

De Galaxy Watch 4 werd in augustus 2021 aangekondigd en draait op Wear OS, het besturingssysteem voor smartwatches van Google. Daaroverheen legt Samsung zijn One UI Watch-schil, waardoor de software er alsnog behoorlijk anders uitziet.

Bij de release had de Galaxy Watch 4 een adviesprijs van 269 (40 millimeter) of 299 euro (44 millimeter), terwijl de Watch 4 Classic nog iets duurder was. Voor de luxere uitvoering betaalde je destijds 369 (42 millimeter) of 399 euro (46 millimeter). Inmiddels is het horloge veel goedkoper. Het instapmodel kost nog ongeveer 150 euro, terwijl de Classic-versie voor zo’n 180 euro te vinden is.

Volgens geruchten werkt Samsung hard aan een nieuwe smartwatch: de Galaxy Watch 5. Het slimme horloge zou een grotere accu krijgen, waardoor ‘ie het langer moet volhouden op een volle lading. De huidige Watch 4 is na een dag of anderhalf tot twee wel leeg. Mogelijk komen er ook nieuwe gezondheidsfuncties bij.

