Let op: Samsung Galaxy Watch 4 werkt niet meer na software-update

Het lijkt erop dat een software-update voor de Samsung Galaxy Watch 4 (Classic) voor grote problemen zorgt. Na het installeren van de nieuwste softwareversie start het horloge bij sommige gebruikers niet meer op.

Website Sammobile maakt melding van de problemen, die bij de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic opduiken nadat gebruikers de nieuwste software-update hebben geïnstalleerd. Het gaat om versie R8xxXXU1GVI3, die vorige maand door Samsung werd uitgebracht. Zoals gezegd komen de problemen alleen voor bij de Watch 4 en Watch 4 Classic, en niet bij nieuwere smartwatches van het bedrijf.

Belangrijk om te weten is dat de problemen zich niet meteen voordoen als de software-update is geïnstalleerd. Alleen als de Galaxy Watch 4 (Classic) opnieuw wordt opgestart, of uitvalt door een lege accu, lukt het niet meer om ‘m weer te starten. Ook niet als de batterij weer is opgeladen; het slimme horloge is dan simpelweg onbruikbaar.

Samsung heeft inmiddels gereageerd op de problemen, zo schrijft Android Authority. Het bedrijf zegt ervan bewust te zijn dat de software-update voor issues zorgt en raadt aan ‘m niet te installeren. Is je horloge wel getroffen, dan is het zaak om contact op te nemen met de klantenservice van Samsung.

Dit moet je (niet) doen

Omdat de software-update al ruim een maand voor Galaxy Watch 4-bezitters te downloaden is, bestaat de kans dat je ‘m (per ongeluk) hebt binnengehaald. Het is dan belangrijk om je smartwatch niet te herstarten. Zorg er daarnaast voor dat je de batterij niet helemaal laat leeglopen; leg ‘m desnoods iedere avond even aan de oplader.

Draait je Watch 4 (Classic) nog op een eerdere softwareversie, dan raden we aan om te wachten totdat Samsung een verbeterde update heeft uitgebracht. Wil je checken op welke versie jouw horloge draait? Open dan de instellingen op je Watch 4, ga naar ‘Over horloge’ en swipe naar beneden totdat je ‘Software-info’ ziet. De softwareversie verschijnt dan in beeld.

In augustus introduceerde Samsung de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro. De smartwatches beschikken over meer gezondheidsfuncties, grotere accu’s en laden sneller op. In de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review vertellen we je hier alles over.

