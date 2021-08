Samsung onthult Galaxy Watch 4-smartwatch en Galaxy Buds 2-oordopjes

Naast de opvouwbare Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 presenteert Samsung ook nieuwe smartwatches en draadloze oordopjes. We vertellen je hier meer over de Galaxy Watch 4 (Classic) en Galaxy Buds 2.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Watch 4 officieel

Met de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic brengt Samsung zijn nieuwste smartwatches uit. De slimme horloges draaien op het flink verbeterde Wear OS met daaroverheen de One UI Watch-software van Samsung. Ze zijn bovendien sneller dankzij een nieuwe processor en hebben meer werkgeheugen en opslagruimte. Daarnaast ziet het scherm er beter uit door de hogere resolutie (450 bij 450 pixels).

De Galaxy Watch 4 heeft veel gezondsheidsfuncties en een sensor om je bloeddruk, hartslag en het zuurstofpercentage in je bloed te meten. De smartwatch kan ook uitgebreidere informatie bijhouden, zoals de spiermassa, lichaamswater en vetpercentage van je lichaam. Hierdoor krijg je meer inzicht in je gezondheid dan bij de vorige Galaxy Watch.

Samsung introduceert ook de Galaxy Watch 4 Classic, een luxere en duurdere versie. Het horloge heeft een traditioneler ontwerp en stevigere behuizing. Ook kun je de schermrand draaien en op deze manier het horloge bedienen. De ‘normale’ Watch 4 bedien je volledig via het touchscreen. Wel is het zo dat beide versies dunner zijn dan de vorige Galaxy Watches.

Galaxy Buds 2: draadloze oordopjes met ANC

De Galaxy Buds 2 zijn de nieuwe draadloze oordopjes van Samsung. Het bedrijf heeft ze kleiner en lichter gemaakt, waardoor ze fijner moeten zitten. De oordopjes komen in vier verschillende kleuren (paars, zwart, wit en groen) en laden op in de meegeleverde case. Ze werken draadloos en bluetooth 5.2 moet beter geluid bieden, als je muziek gaat luisteren of een telefoongesprek voert.

Een belangrijke functie van de Buds 2 is de actieve ruisonderdrukking. Oftewel: het omgevingsgeluid wordt weggefilterd, zodat je alleen je muziek hoort en niet wordt gestoord door lawaai van buitenaf. Dat is fijn als je bijvoorbeeld in de trein zit of een dagje op kantoor werkt. Je kan kiezen uit drie omgevingsgeluidsniveaus voor als je bijvoorbeeld juist wél je omgeving goed wil kunnen horen. Bijvoorbeeld op de fiets.

Als de noise cancelling uit staat, kun je volgens Samsung tot 7,5 uur muziek luisteren met de Galaxy Buds 2. Zet je de feature aan, dan gaat de batterij maximaal 5 uur mee. Opladen gaat relatief snel: als je de oordopjes vijf minuten in het doosje stopt, heb je weer genoeg energie om een uur naar muziek te kunnen luisteren.

Prijzen en release

De Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic komen in verschillende groottes en kleuren. Hieronder zetten we alle prijzen op een rijtje. De Galaxy Buds 2 hebben een adviesprijs van 149 euro en zijn op 27 augustus te koop. Op die dag verschijnen ook de nieuwe smartwatches van Samsung.

Samsung Galaxy Watch 4 (40 millimeter) – 269 euro (zwart, wit en roze)

(zwart, wit en roze) Samsung Galaxy Watch 4 (44 millimeter) – 299 euro (zwart, wit en groen)

(zwart, wit en groen) Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 millimeter) – 369 euro (zwart en zilver)

(zwart en zilver) Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 millimeter) – 399 euro (zwart en zilver)

Pre-order de Samsung Galaxy Watch 4:

Pre-order de Samsung Galaxy Watch 4 Classic:

Pre-order de Samsung Galaxy Buds 2: