Deze handige Samsung Galaxy Watch 4-update is nu beschikbaar

Voor gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic staat een handige update klaar. Lees hier wat de nieuwste software te bieden heeft.

De Galaxy Watch 4 is inmiddels opgevolgd door de Watch 5, maar Samsung blijft het slimme horloge ondersteunen. Vanaf nu kun je een update downloaden voor de smartwatch en die brengt een handige functie met zich mee. De update is 329MB groot.

Als je de nieuwste versie hebt geïnstalleerd, kun je met de zogeheten Cameracontroller-functie aan de slag. Daarmee zoom je via de smartwatch in en uit met de camera van je smartphone. Let wel op, want je Samsung-telefoon moet op One UI 5.1 draaien. Deze software staat standaard op de nieuwe Galaxy S23-telefoons en komt ook naar andere, oudere toestellen.

Ook nieuw is de ‘Diagnose verbonden apparaat’-optie, waarmee je checkt of er onderdelen van je Watch 4 (of Watch 4 Classic) niet goed werken. Verder voert Samsung een boel kleinere verbeteringen door, terwijl ook de Android-beveiligingspatch van januari 2023 is toevoegt. Daarmee is het horloge weer up-to-date.

Je kan de update direct downloaden en installeren op je Galaxy Watch 4. Dit kan op twee manieren: via de smartwatch zelf of met de Galaxy Wearable-app op je gekoppelde telefoon. Op het horloge hoef je alleen de instellingen te openen en naar beneden te swipen totdat je ‘Software-update’ ziet. Tik op ‘Downloaden en installeren’ en de versie verschijnt in beeld.

Gebruik je de Galaxy Wearable-app, dan krijg je een melding als je de applicatie opent. Handmatig controleren op updates kan ook. Ga hiervoor in de app naar ‘Instellingen horloge’ en kies onderaan voor ‘Update horlogesoftware’. Tot slot hoef je alleen nog op ‘Downloaden en installeren’ te tikken om het updateproces te starten.

Over de Watch 4 van Samsung

De Samsung Galaxy Watch 4 werd in augustus 2021 uitgebracht en is dus wat ouder, maar nog steeds een prima koop. De verschillen met de nieuwere Samsung Galaxy Watch 5 zijn immers klein. Voor de 40 millimeter-versie van de Watch 4 betaal je op dit moment nog zo’n 140 euro. De grotere 44 millimeter-variant is wel ietsjes duurder.

