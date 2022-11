Samsung lost Galaxy Watch 4-problemen op met nieuwste update

Samsung heeft een belangrijke software-update uitgebracht voor de Galaxy Watch 4. De nieuwste versie moet de problemen met het slimme horloge verhelpen.

Heb je een Samsung Galaxy Watch 4? Dan kun je nu een update downloaden voor je horloge. De nieuwe upgrade lost een aantal vervelende bugs op, zo schrijft website GalaxyClub. De vorige softwareversie zorgde ervoor dat gebruikers hun horloge niet meer konden opstarten, nadat deze bijvoorbeeld was uitgevallen door een lege accu.

Ook wanneer je de Watch 4 handmatig opnieuw wilde opstarten, ging de smartwatch niet meer aan. Lang niet iedere Galaxy Watch 4 had last van deze issues; op de Android Planet-redactie hebben we de smartwatch gewoon kunnen gebruiken. De nieuwste software-update moet de bugs echter verhelpen. De update is nu te downloaden (ook in Nederland) en weegt zo’n 104MB.

In de upgrade zit ook de Android-beveiligingspatch van november 2022 verwerkt. De Galaxy Watch 4 moest het tot nu toe doen met de patch van augustus, dus de beveiliging is voortaan weer up-to-date. Samsung meldt verder dat de systeemstabiliteit en -betrouwbaarheid is verbeterd.

Zoals gezegd kun je de update direct downloaden en installeren op je Galaxy Watch 4. Dit kan op twee manieren: via de smartwatch zelf of met de Galaxy Wearable-app op je gekoppelde telefoon. Op het horloge hoef je alleen de instellingen te openen en naar beneden te swipen totdat je ‘Software-update’ ziet. Tik op ‘Downloaden en installeren’ en de versie verschijnt in beeld.

Gebruik je de Galaxy Wearable-app, dan krijg je een melding als je de applicatie opent. Handmatig controleren op updates kan ook. Ga hiervoor in de app naar ‘Instellingen horloge’ en kies onderaan voor ‘Update horlogesoftware’. Tot slot hoef je alleen nog op ‘Downloaden en installeren’ te tikken om het updateproces te starten.

Galaxy Watch 5 (Pro)

In augustus introduceerde Samsung de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro. De smartwatches beschikken over meer gezondheidsfuncties, grotere accu’s en laden sneller op. In de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) review vertellen we je hier alles over.

