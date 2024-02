‘Samsung brengt opnieuw Galaxy Watch 4 uit, maar sneller’

De Samsung Galaxy Watch 4 wordt opnieuw gelanceerd. De smartwatch gaat al wat jaren mee, maar volgens geruchten brengt Samsung een betere versie uit in 2024.

‘Samsung Galaxy Watch 4 krijgt een upgrade’

Roland Quandt, een bekende en geloofwaardige lekker, deelde dat Samsung dit jaar twee oude apparaten nieuw leven in blaast, waaronder de Galaxy Watch 4. Een 2024-model kan betekenen dat ‘ie wordt uitgerust met een snellere en zuinigere chip, wat de batterijduur kan verbeteren.

We mogen de nieuwe Galaxy Watch 4 binnenkort al verwachten, maar een specifieke datum is er nog niet. In augustus verwachten we de aankondiging van de Galaxy Watch 7-serie. Misschien wordt de Galaxy Watch 4 (2024) daarbij dan de budget-smartwatch.

Volgens de lekker verbetert Samsung ook de Galaxy Tab S6 Lite. Deze tablet kwam in 2020 uit en kreeg al een upgrade in 2022. Het klink daarom niet onmogelijk dat de tablet twee jaar later weer wordt voorzien van een snellere chip, beter scherm of snellere internetverbindingen.

Galaxy Watch 4 kan wel verbetering gebruiken

De Galaxy Watch 4 lanceerde halverwege 2021 met de grotere Galaxy Watch 4 Classic. Het waren de eerste Samsung-smartwatches met WearOS: het besturingssysteem van Android voor op slimme horloges. Die nieuwe software vraagt echter veel meer kracht van een smartwatch, wat betekent dat de Watch 4 niet de beste batterijduur heeft.

In de praktijk betekent dit maximaal één dag batterij. Prima als je hem iedere nacht aan de lader legt, maar met de Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 6 heeft Samsung dit een stuk beter weten maken. Je betaalt nu wel een stuk minder voor een Watch 4, want waar deze bij de lancering 269 euro kostte, haal je hem nu al vanaf € 134,95 in huis.

