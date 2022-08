‘Afbeelding van Samsung Galaxy Watch 5 gelekt: alle kanten in beeld’

Er gaan al maanden geruchten rond over de nieuwste smartwatches van Samsung. Een render hier en een specificatie daar, maar nu hebben we een volledig overzicht. We zien namelijk alle modellen, kleuren en kanten van de Watch 5 en 5 Pro.

Volledig overzicht van Watch 5 (Pro)-modellen

Het is niet de eerste keer dat er afbeeldingen lekken van de Galaxy Watch 5 en 5 Pro. Een aantal weken geleden verschenen de eerste officieel ogende renders via Evan Blass, een betrouwbare bron. Ook deze nieuwe afbeelding met daarin alle modellen is van hem afkomstig. We zien dan ook een hoop overeenkomsten met de eerdere plaatjes.

Wat als eerst opvalt zijn de twee verschillende modellen: De Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. Deze komen in een aantal verschillende kleuren. De reguliere Watch 5 is afgebeeld in het zwart, paars en beige/oranje. Het Pro-model komt in zwart en grijs en zou van sterker materiaal gemaakt zijn.

Weinig veranderingen

Als we de Galaxy Watch 5-modellen vergelijken met de Watch 4 van vorig jaar, is er niet veel veranderd. De behuizing is over het algemeen minimalistisch, rond en heeft twee knoppen aan de zijkant. De fysiek draaiende rand ontbreekt. Daarmee bedien je bij oudere Galaxy Watches je horloge, maar die functie vinden we op deze renders niet meer terug.

Robuust, maar elegante Galaxy Watch 5 Pro

Het Pro-model van de nieuwe serie zal waarschijnlijk een flinke interne upgrade zijn ten opzicht van het reguliere Watch 5-model. Ook van buiten zien we duidelijke verschillen. Zo lijkt de behuizing inclusief het scherm groter te zijn bij de Watch 5 Pro. De schermranden lopen juist omgekeerd af, waardoor er een soort randje ontstaat.

De Galaxy Watch 5 Pro heeft een breder bandje dan de reguliere Watch 5 en een andere sluiting. Waar de Watch 5 verschillende gaatjes heeft om de maat te bepalen, lijkt de Pro een (magnetische) sluiting te hebben die op iedere afstand verstelbaar is.

Aankondiging op Samsung-event 10 augustus

De nieuwe smartwatches van Samsung zijn nog niet officieel aangekondigd, maar de onthulling komt wel dichterbij. Naar verwachting presenteert Samsung de Galaxy Watch 5 en 5 Pro op 10 augustus tijdens het Galaxy Unpacked 2022-event. Daar worden ook de nieuwe vouwtelefoons verwacht: de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

