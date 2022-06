‘Samsung Galaxy Watch 5 modellen krijgen geen draaiende bezel’

Samsung lijkt een iconisch onderdeel van zijn smartwatches vaarwel te zeggen. Geen enkel model van de aankomende Samsung Galaxy Watch 5 Series zou nog een fysiek draaiende bezel krijgen.

‘Geen draaiende bezel voor Samsung Galaxy Watch 5’

De meeste smartwatches van Samsung hadden de afgelopen jaren een inmiddels iconisch ontwerpelement: een roterende ring rond het scherm waarmee je het horloge kunt bedienen. Vorig jaar moest je echter de duurdere Galaxy Watch 4 Classic kopen als je gebruik wilde maken van deze ring. De gewone Galaxy Watch 4 kon je alleen besturen via het aanraakgevoelige scherm.

Volgens de betrouwbare lekker Ice Universe stapt Samsung bij de Galaxy Watch 5 helemaal af van de draaiende bezel. Het nieuwe horloge is straks waarschijnlijk verkrijgbaar in drie varianten: een basismodel in twee verschillende afmetingen en de Galaxy Watch 5 Pro. Dat is de directe opvolger van de Galaxy Watch 4 Classic. Geen van deze horloges zou nog een roterende ring rond het scherm hebben.

De ‘gewone’ Samsung Galaxy Watch 4 had alleen een virtuele draaiende bezel

De smartwatches krijgen waarschijnlijk wel weer een virtueel draaiende bezel. Dat wil zeggen dat de schermranden aanraakgevoelig zijn en een ‘echte’ bezel simuleren. Dat voelt echter heel anders aan. Bovendien ziet het er wat ons betreft minder stoer uit.

Het is niet duidelijk waarom Samsung afstapt van de fysieke ring. Mogelijk betreft het een kostenbesparing of kan het bedrijf de horloges op deze manier kleiner en lichter maken. Ook is Wear OS, het besturingssysteem dat Samsung sinds afgelopen jaar gebruikt voor zijn smartwatches, minder toegespitst op de draaiende bezel dan voorganger Tizen OS.

Dit weten we over de Samsung Galaxy Watch 5

Samsung onthulde de Galaxy Watch 4-modellen in augustus 2021. We verwachten hun opvolgers ook weer rond het einde van de zomer. Er is nog niet veel bekend over de nieuwe smartwatches. Wel zou de Samsung Galaxy Watch 5 Pro een enorme accu krijgen. De batterij van dit topmodel heeft vermoedelijk een capaciteit van 572 mAh. Dat is veel meer dan de 361 mAh van de grootste Galaxy Watch 4-variant. Hopelijk betekent dat ook een langere accuduur, want dat blijft een pijnpunt bij smartwatches.

