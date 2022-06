‘Nieuwe Samsung Galaxy Flip 4 en Watch 5 laden sneller op’

Dit najaar gaat Samsung waarschijnlijk haar nieuwe serie smartwatches en (vouw)telefoons uitbrengen. Volgens betrouwbare bronnen kunnen deze nieuwe apparaten veel sneller laden. Benieuwd hoe snel? Lees dan verder.

‘Galaxy Z Flip 4 krijgt grotere batterij en laadt sneller op’

Hoe dichter we bij het Samsung-event komen, hoe meer we te weten komen over de nieuwe apparaten. Zo ook over de laadmogelijkheden van de aankomende Galaxy Watch 5 en Z Flip 4. Beide toestellen kunnen naar verluidt sneller opladen dan hun voorgangers en krijgen een grotere batterij.

De Galaxy Z Flip-modellen van Samsung hebben een scherm dat verticaal open- en dichtvouwt. Deze vouw je dus – net als een oude klaptelefoon – open om te gebruiken. Het toestel zelf is daarom opgesplitst in twee helften, met daartussen een scharnier. Dat zorgt helaas voor minder ruimte voor interne componenten. Zo heeft de Z Flip 3 een accu van ‘maar’ 3300 mAh.

Bij de Z Flip 4 zou dat dus veranderen. Foto’s op GSMArena laten namelijk de nieuwe batterijen van de Flip 4 zien. Deze bevatten samen een accucapaciteit van 3700 mAh. Dat is 12 procent meer dan zijn voorganger. Het is nog steeds niet de grootste smartphonebatterij, maar wel evenveel als de Galaxy S22.

Ook zou de nieuwe Flip sneller kunnen opladen dan het vorige toestel. Volgens de geruchten zou het gaan om een snelheid van maximaal 25 Watt. Bij de Galaxy Z Flip 3 was dit nog 15 Watt. Ook deze nieuwe laadsnelheden komen overeen met de Samsung Galaxy S22.

‘Galaxy Watch 5 geregistreerd en kan sneller laden’

Samsungs aankomende smartwatch lijkt ook een upgrade te krijgen op het gebied van laden. Dat weten we door een registratie in het FCC, een Amerikaanse organisatie voor telecommunicatie. In het register zag 9to5Google namelijk producten met dezelfde modelnummers als in vorige Watch-lekken verschijnen.

Deze modelnummers behoren hoogstwaarschijnlijk tot de nieuwe Galaxy Watches van Samsung en geven ons een beetje informatie. Het meest opvallend is de (tot) 10 Watt laadsnelheid. Dat is dubbel zo snel als de Galaxy Watch 4. Daarnaast zien we de aanwezigheid van bluetooth, wifi, nfc en het gebruik van Googles Wear OS.

Galaxy Watch 4 Classic

Onlangs schreven we over de nieuwe, grotere accu van de Galaxy Watch 5 Pro. Daarbij komt komt deze ‘oplaadupdate’ wel goed van pas. Ben je benieuwd naar wat we allemaal van de Watch 5 weten? Lees dan ons artikel met een samenvatting van alle geruchten.

Wil je weten wanneer en in welke kleuren de nieuwe smartwatches en (vouw-)telefoons uitkomen? Lees dan ons artikel met geruchten over het aankomende Samsung-event in augustus.

