Samsung Galaxy Watch 5 geruchten: dit weten we al

Samsung‘s nieuwste smartwatchserie komt eraan. Niks is nog officieel, maar er gaan al een poos geruchten rond. Zo weten we waarschijnlijk een aantal interne componenten én lijkt hij fysiek te gaan veranderen. Wil je meer weten? Lees dan verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we al over de Samsung Galaxy Watch 5

Samsung is een grote speler in “smartwatchland”. Ze brachten in 2013 al hun eerste Galaxy Gear uit en brengen sindsdien elk jaar rond augustus een nieuw model op de markt. De huidige Galaxy Watch 4 en 4 Classic prijzen we aan als twee van de beste smartwatches van het moment en de opvolgers lijken een flinke upgrade te worden.

1. Twee modellen

Volgens betrouwbare lekkers werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant aan twee smartwatch-modellen: de Galaxy Watch 5 (opvolger van de 4) en 5 Pro (opvolger van de 4 Classic). Het onderlinge verschil zou vergelijkbaar zijn met de huidige Watch 4-serie: een goedkoper én een geavanceerder model. Beide horloges zouden hetzelfde werken, alleen intern krijgt de Pro betere specificaties. We verwachten dat beide modellen in verschillende maten van kastgrootte komen.

2. Een aanzienlijk grotere batterij

Een pijnpunt van smartwatches in het algemeen is dat ze maar één of twee dagen meegaan voordat ze weer aan de lader moeten. Zo houdt de Galaxy Watch 4 het maar een dag of anderhalf uit. Volgens geruchten komt de Galaxy Watch 5 Pro met accu van maar liefst 572 mAh (!).

Dat is aanzienlijk groter dan zijn voorganger: zo’n 60 procent. De grootste Watch 4-modellen hebben namelijk een accu met “maar” 361 mAh. Dat betekent dat de Watch 5 Pro aanzienlijk langer mee zou gaan voordat je ‘m moet opladen.

3. Zeg vaarwel tegen de draaiende bezel

Samsung-smartwatches stonden onder meer bekend om hun draaiende bezel: dat is de rand waarmee je het horloge bediend. En ja, ‘stonden’ als het aan de geruchten ligt. De nieuwe Galaxy Watch 5 Pro krijgt naar verluidt geen draaiende bezel. Vorig jaar ontbrak deze ook al op de normale Watch 4, maar nu lijkt geen één model van de Watch 5-serie een fysiek draaiende rand te krijgen.

In plaats daarvan krijgen de nieuwe watches waarschijnlijk een virtueel draaiende bezel. Dat imiteert het gevoel van een fysieke bezel door te trillen wanneer je langs de schermranden veegt, net als de reguliere Watch 4 heeft. Waarom Samsung deze keuze maakt, is ons onduidelijk. Wel weten we dat de Google-software op de meest recente Samsung-smartwatches minder gebruiktmaakt van de bezel dan de oudere modellen met Samsungs eigen software, maar daarover straks meer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Smartwatches bomvol sensoren

Bijna elke smartwatchfabrikant zet (deels) in op gezondheidsfuncties. We verwachten hierbij geen uitzondering op de Galaxy Watch 5. Denk bijvoorbeeld aan het tellen van je stappen, verbrande calorieën en afgelegde kilometers. Ook check je met de wearable gemakkelijk je hartslag, zuurstofniveau van het bloed of hoe je hebt geslapen.

We verwachten dat de Body Composition-tool weer aanwezig is in de smartwatch. Net als in de huidige Watch 4-serie. Daarmee weet je tot in detail hoe het gesteld is met je lichaam. Van spiermassa tot het vetpercentage en van het percentage van lichaamswater tot jouw rustmetabolisme, alles is bekend.

5. Wear OS 3 en interne specificaties

Samsung gebruikte tot hun huidige watch-serie hun eigen TizenOS, maar zijn bij de Galaxy Watch 4 voor het eerst overgeschakeld op Wear OS 3. Dat is een besturingssysteem van Google dat veel mogelijkheden biedt voor smartwatch-fabrikanten. Zo krijg je notificaties bij meldingen, kun je navigeren vanaf je pols en betalen met de nfc-chip.

Google Assistent op de Galaxy Watch 4

Hoogstwaarschijnlijk gooit Samsung er weer zijn ingrijpende One UI-schil overheen. Daardoor blijft het menu in de stijl van Samsung, maar verlies je geen Wear OS 3-functionaliteiten als Spotify afspelen of de Google Assistent.

Er gaan ook geruchten rond over de interne hardware van de Galaxy Watch 5. Zo zal het horloge 2GB aan RAM krijgen i.p.v. de 1,5GB uit de huidige serie. De 16GB opslag die de Watch 4 had, zou ook uitgebreid worden naar 32GB.

6. Onthulling en prijs

Wanneer Samsung zijn nieuwe smartwatch-serie gaat aankondigen en wat ze gaan kosten, is nog onbekend. Wel is het aannemelijk om uit te gaan van augustus 2022. In die maand werd vorig jaar de Galaxy Watch 4-serie aangekondigd. Die prijzen startte toen bij 269 euro.

Meer over Samsung?

Wil je meer weten over het laatste Android-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download even de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Hieronder vind je het laatste Samsung-nieuws.