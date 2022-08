Samsung Galaxy Watch 5 officieel, ook Galaxy Buds 2 Pro gepresenteerd

De Samsung Galaxy Watch 5 is officieel gepresenteerd en ligt in de winkels met een prijskaartje van 299 euro. Ook de Watch 5 Pro is onthuld en Samsung toonde tevens de nieuwste draadloze oordopjes, de Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung Galaxy Watch 5 officieel: dit moet je weten

Na een lange periode vol geruchten is de Samsung Galaxy Watch 5 eindelijk gepresenteerd. Deze nieuwe smartwatch lijkt veel op zijn directe voorganger, de Watch 4. Hij komt op de markt in twee verschillende formaten: 40 en 44 millimeter en meerdere frisse kleuren.

De bandjes zijn ook nog eens verwisselbaar, zodat je ‘m kunt matchen met je outfit. Aan de binnenkant vinden we een eigen processor van Samsung en er is weer gekozen voor Wear OS als besturingssysteem. Die keuze werd al gemaakt bij de Watch 4-serie en zorgt ervoor dat de smartwatch overweg kan met duizenden apps.

Qua uiterlijk lijkt het horloge sprekend op zijn voorganger. Zo zien we weer een rond amoled-scherm, metalen horlogekast en twee fysieke knoppen aan de rechterzijde. Daarmee open je de menu’s en instellingen of open je direct je favoriete apps.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro en LTE-varianten

Naast de Watch 5 werd ook de Galaxy Watch 5 Pro gepresenteerd, die in één maat op de markt komt: 45 millimeter. Een fysieke draaibare rand zoals we zagen bij de Watch 4 Classic is niet meer aanwezig. Het Pro-model beschikt over een behuizing van titanium, komt op de markt in het zwart en donkergrijs en ook is er, net als bij de normale Watch 5, een laagje saffierglas aanwezig om krassen tegen te gaan.

Beide horloges zitten bomvol sensoren, waarmee je al jouw inspanningen bijhoudt. Niet alleen je slaapgedrag of gezette stappen check je zo vanaf je pols, maar ook je hartslag, zuurstofniveau van het bloed of de samenstelling van je lichaam. Zo weet je bijvoorbeeld direct wat de verhouding is van jouw lichaam tussen spiermassa, vet en water.

Naast de normale wifi-varianten zijn er ook direct LTE-versies gepresenteerd. Die kun je zelfstandig, zonder gekoppelde telefoon in de buurt, gebruiken. Zo ben je altijd bereikbaar, krijg je direct notificaties binnen en kun je zelfs een belletje plegen met het horloge zelf. Daarvoor heb je wel een juiste e-sim en abonnement nodig.

Galaxy Buds 2 Pro: vernieuwde draadloze oordopjes

Ook nieuw zijn de draadloze oordopjes van Samsung, de Galaxy Buds 2 Pro. Ze komen op de markt in het grijs, wit en paars en zijn zo’n 15 procent kleiner dan de voorgangers. Dat zorgt voor een lager gewicht, waardoor de draadloze oordopjes beter in je oor blijven zitten.

Dankzij SmartThings raak je ze trouwens nooit kwijt, want je krijgt een notificatie als je ze ergens laat slingeren. Er zijn meerdere microfoons aanwezig die je niet alleen gebruikt voor het voeren van kraakheldere gesprekken, maar ook voor actieve ruisonderdrukking. Zo kun je in stilte genieten van een rustig momentje of natuurlijk van jouw favoriete muziek.

Begin je met praten, dan wordt de Ambient Modus geactiveerd, waarbij de muziek wat gedempt wordt. De dopjes wegen slechts 5,5 gram per stuk en hebben een interne accu.

Daarmee luister je tot 8 uur muziek op een enkele acculading, zonder actieve ruisonderdrukking. Schakel je die wel in, dan loopt de accuduur terug tot 5 uur. In het doosje vind je ook nog een accu, waarmee je de dopjes enkele keren kunt opladen.

Prijzen en release

In onderstaande overzicht vind je alle prijzen van de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro, evenals de kleuren. De Samsung Galaxy Buds 2 Pro hebben een adviesprijs van 229 euro en zijn te koop vanaf 10 augustus.

Vanaf die dag kun je ook de twee nieuwe smartwatches bestellen. Bestel je zo’n horloge tijdens de pre-order, dan kun je ook nog eens een gratis setje Galaxy Live Buds ter waarde van 69 euro. Vanaf 26 augustus start de officiële verkoop.

Samsung Galaxy Watch 5 (40 millimeter) – 299 euro (grijs, goud en zilver)

(grijs, goud en zilver) Samsung Galaxy Watch 5 LTE (40 millimeter) – 349 euro (grijs, goud en zilver)



(grijs, goud en zilver) Samsung Galaxy Watch 5 (44 millimeter) – 329 euro (grijs, blauw en zilver)

(grijs, blauw en zilver) Samsung Galaxy Watch 5 LTE (44 millimeter) – 379 euro (grijs, blauw en en zilver)



(grijs, blauw en en zilver) Samsung Galaxy Watch 5 Pro (45 millimeter) – 469 euro (zwart en grijs)

(zwart en grijs) Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE (45 millimeter) – 519 euro (zwart en grijs)

