Gerucht: Samsung Galaxy Watch 5 te koop vanaf 300 euro

Volgens een vers gerucht over de prijs van de Samsung Galaxy Watch 5 wordt dat apparaatje duurder dan zijn voorganger. Ook voor het Pro-model moet je flink dieper in de buidel tasten.

Galaxy Watch 5 prijs gerucht: duurder dan voorganger

De prijzen van de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro liggen op straat via bekende lekker Roland Quandt. Hij stelt dat de reguliere smartwatch van Samsung op de markt komt vanaf 300 euro. Het gaat dan om een model met horlogekast van 40 millimeter en ondersteuning voor bluetooth. Daarmee is ‘ie drie tientjes duurder dan de instapversie van de Galaxy Watch 4.

Het model met LTE-ondersteuning kost vijftig euro meer. Beide horloges komen op de markt in het grijs, zilver en roségoud, maar afbeeldingen zijn nog niet verschenen. Ook komt de Zuid Koreaanse fabrikant met een 44mm-variant op de markt in het blauw, grijs en zilver. Het model met bluetooth kost 350 euro, terwijl de duurdere versie 400 euro moet opbrengen. Daarin kun je dan wel een esim kwijt, zodat je overal en altijd verbonden bent.

‘Prijzen Samsung Galaxy Watch 5 Pro bekend’

Ook komt Samsung met de Galaxy Watch 5 Pro en daar valt iets op. Quandt noemt alleen prijzen voor een 45mm-model. Van de Watch 4 Classic, de voorganger, waren nog twee groottes te koop: 42 en 46 millimeter. Het instapmodel met bluetooth moet zo’n 490 euro opbrengen, voor de LTE-versie betaal je vijf tientjes meer: 540 euro. Wel noemt de bron dat de prijzen per land nog wat kunnen verschillen, door andere btw-percentages.

De grootste variant van de Watch 4 Classic kostte bij introductie 399 euro. Als we die prijs ernaast leggen vraagt Samsung dus zo’n 100 euro meer voor het aankomende model. Wel is het zo dat producten van die fabrikant snel zakken in prijs. De 46mm-versie pik je namelijk inmiddels al op voor zo’n 200 euro, een daling van maar liefst 50 procent.

Presentatie laat nog even op zich wachten

Wanneer we de nieuwe wearables precies gaan zien is nog onbekend. De vorige generatie werd begin augustus 2021 gepresenteerd. Als we die tijdlijn aanhouden duurt het dus nog wel even voordat we de vijfde generatie gaan zien. Houd Android Planet natuurlijk in de gaten, schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief of download onze Android Planet-app. Zo mis je geen enkel nieuwtje en ben je dus altijd op de hoogte!

