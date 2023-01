Deze handige Samsung Galaxy Watch 5-update rolt nu uit

De eerste grote update van 2023 rolt uit voor de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro. De update komt met verbeteringen in de software en twee nieuwe functies. Je leest er hier alles over.

Gebruikers van de Samsung Galaxy Watch 5-serie mogen ieder moment een update op hun smartwatch verwachten. De fabrikant is begonnen met de uitrol van de eerste beveiligingsupdate van het jaar. Naast de gebruikelijke softwareverbeteringen en het aanscherpen van de digitale veiligheid, introduceert Samsung twee nieuwe functies.

Via de Members-app konden Samsung-gebruikers al de staat van hun smartphone controleren. Zo check je de gezondheid van je batterij of test je de speakers. Deze tests zijn met de nieuwste update ook doorgevoerd naar de Watch 5 en Watch 5 Pro. Je controleert je wearable zo grondig via dezelfde Members-app op je smartphone.

Nieuwe camerafunctie laat op zich wachten

In de update is ook de nieuwe ‘camera controller’-functie verwerkt. Daarmee zoom je via je smartwatch in en uit met je smartphonecamera. Onlangs kondigde Samsung deze functie al aan. Er zit wel een addertje onder het gras, want voor de nieuwe zoom-functie heb je One UI 5.1 nodig. Deze software is nog niet beschikbaar, maar verschijnt spoedig op Samsungs high-end smartphones.

De beveiligingsupdate verschijnt vanaf nu op de Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro, laten gebruikers op Reddit weten. De Galaxy Watch 5 Pro op de Android Planet-redactie heeft de update nog niet binnen. We verwachten dat de nieuwe software binnenkort ook voor de Samsung Galaxy Watch 4 en 4 Classic beschikbaar is.

