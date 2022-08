Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): de 18 meestgestelde vragen

Met de Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro meet jij je gezondheid, ontvang je notificaties en registreer je workouts. In dit artikel beantwoorden we de meestgestelde vragen over de slimme horloges.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meestgestelde Watch 5 (Pro)-vragen

De Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn begin augustus onthuld en de krachtigste smartwatches van Samsung tot nu toe. Voor wie geïnteresseerd is in de aanschaf van een Watch 5 (Pro) of de smartwatch gewoon interessant vindt, beantwoorden we de 18 meestgestelde vragen. Lees je mee?

1. In welke kleuren zijn de Watch 5 en 5 Pro te koop?

De Samsung Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn beschikbaar in verschillende kleuren. De kleinere Watch 5 kun je aanschaffen in het zilver en grijs. De grotere Watch 5 komt ook in het zilver en grijs, maar is ook in het blauw beschikbaar. De Watch 5 Pro is er in twee kleuren, namelijk zwart en grijs.

2. In welke maten kun je de Watch 5 (Pro) kopen?

Bij de vijfde generatie van de Galaxy Watch heb je keuze uit drie verschillende maten. De Watch 5 verschijnt namelijk in 40 en 44 millimeter en de Watch 5 Pro is enkel beschikbaar in 46 millimeter.

3. Zijn de Watch 5 en 5 Pro waterdicht?

Beide Samsung Galaxy Watch-modellen van 2022 kunnen tegen een spatje water. Wil je er mee gaan zwemmen, dan kun je de horloges tot maximaal 30 minuten 1,5 meter onderwater houden. Fiets je door slecht weer, dan hoef je je helemaal geen zorgen te maken.

4. Hebben de Watch 5 en 5 Pro een simkaartslot?

De Watch 5 en 5 Pro hebben beide geen fysiek simkaartslot. Wel kunnen sommige modellen gebruikmaken van een e-sim. Daarvoor moet je wel een Watch 5 of 5 Pro met LTE in bezit hebben. Sommige providers bieden je een e-sim aan naast je normale simkaart. Deze kun je digitaal installeren op je Watch 5 (Pro) met LTE. Je kunt dan bellen en verbinden met je mobiele internetverbinding.

5. Kan ik bellen met mijn Watch 5 of 5 Pro?

Wanneer je telefoon in je tas of broekzak zit, is bellen met je smartwatch vaak sneller en makkelijker. Dit kun je op twee manieren doen.

Als eerst het bellen via bluetooth. Dat wil zeggen dat je horloge is verbonden met je smartphone en wanneer je smartphone gebeld wordt, jij kunt opnemen met je horloge. Je smartwatch is dan een soort verlenging van je telefoon, maar je kunt dan ook alleen bellen als je smartwatch binnen ‘bluetooth-bereik’ is.

De tweede mogelijkheid is bellen via het mobiele netwerk. Daarvoor heb je een Samsung Galaxy Watch 5 of 5 Pro nodig met LTE en een multisim-abonnement. Je geeft het horloge dan als het ware een eigen digitale simkaart. Daarmee kun je overal bellen en internet gebruiken zonder een verbinding met je smartphone.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Van welke materialen zijn de Watch 5 en 5 Pro gemaakt?

2022 is het eerste jaar dat de Samsung Watch-modellen verschillen van materiaal. Afhankelijk van de versie die je koopt, verschilt dit. Koop je namelijk de standaard 40 of 44 millimeter Watch 5, dan is de behuizing van aluminium gemaakt.

Ga je voor de duurdere Watch 5 Pro, dan krijg je een stevigere titanium behuizing. Deze is beter bestand tegen vallen en zal minder snel krassen of deukjes krijgen.

7. Wat is het verschil tussen de Watch 5 en de 5 Pro?

De Watch 5 en Watch 5 Pro verschillen behoorlijk van elkaar, met name door de prijs. De Watch 5 Pro is een stuk duurder omdat deze alles kan wat de Watch 5 ook kan, maar net iets uitgebreider is. De verschillen nemen we even met je door.

Allereerst de behuizing. Deze is 2 millimeter groter dan op het grootste Watch 5-model en ook het ontwerp is anders. In plaatst van het vlakke design op de 5, heeft de Watch 5 Pro een rand om het scherm zitten. Deze is het tegenovergestelde van afgerond, want hij komt juist verder naar voren dan het scherm. De behuizing is ook van een sterker materiaal gemaakt.

Ook heeft de Watch 5 Pro een grotere batterij van 590 mAh. Dat is bijna 1,5 keer de accu van de grootste Watch 5. Daardoor kun je met de 5 Pro functies die veel energie verbruiken, langer gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan gps, de grootste accuvreter van een smartwatch. Met de Watch 5 Pro kun je uren achter elkaar navigeren en routes registreren zonder aan de lader te hoeven.

8. Welk scherm zit er op de Watch 5 en 5 Pro?

Een smartwatch bedien je met het schermpje. Dat is ook het component dat het best opgewassen moet zijn tegen vallen en stoten. Gelukkig hebben beide Watch 5-modellen een saffierglazen scherm. Dat is één van de sterkste typen glas die we op smartwatches zien.

Saffierglas krast een stuk minder makkelijk dan ‘normaal’ glas op de gemiddelde smartwatch. Ook de kans op een barst in het display wordt ermee een stuk kleiner.

Onder het glas zit op beide smartwatches een rond amoled-paneel verwerkt. Dat type scherm geeft kleuren helder weer en zwart is echt zwart. Ook verbruikt zo’n scherm minder energie, omdat de pixels die zwart zijn, echt volledig uitschakelen. Door die techniek kun je ook het always-on-display gebruiken. Daardoor zie je altijd de tijd, zonder dat je Watch ‘aan’ hoeft te staan.

De 40 millimeter Watch 5 heeft een resolutie van 396 bij 396 pixels. De grotere modellen van de Watch 5 en 5 Pro hebben een resolutie van 450 bij 450 pixels.

9. Welke software draait er op de Watch 5 en 5 Pro?

De Samsung-smartwatches draaien op Wear OS 3.5 met de One UI-schil eroverheen. Dat is het besturingssysteem van Google dat speciaal voor slimme horloges is ontwikkeld. Eerder gebruikte Samsung zijn eigen Tizen-software en de overstap naar Google heeft zo zijn voor- en nadelen.

Het grootste voordeel is de vrijheid die je krijgt met Wear OS. Zo zijn er talloze apps beschikbaar in de Play Store en kun je een hoop elementen van de software personaliseren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende klokken en aanpasbare menu’s. Ook de Google Assistent en Google Wallet zijn door Wear OS te gebruiken op je pols.

Een pijnpunt van Wear OS is dat het een stuk meer energie verbruikt dan Tizen – en dat heeft invloed op de batterijduur van je smartwatch. De Watch 4 hield het soms niet eens een dag vol. Bij de Watch 5 en zeker de 5 Pro lijkt het al een stuk beter te gaan, dankzij de grotere accu’s.

10. Met welke toestellen werken de Watch 5 en 5 Pro?

Heb je een smartwatch, dan wil je die ook kunnen verbinden met je smartphone. Gelukkig werken de Samsung Watch 5 en 5 Pro met bijna alle Android-toestellen. Daarvoor installeer je de Galaxy Wearable-app in de Play Store en volg je de stappen in de app. Heb jij een Android-smartphone zonder Google Play Services (van Huawei bijvoorbeeld), dan werken de horloges niet.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) Samsung Electronics Co., Ltd. 7,4 (1.560.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Let op: De Samsung Galaxy Watch 5 en 5 Pro werken niet met iPhones. Ze ondersteunen dus geen verbinding met iOS.

11. Hoe lang worden de Watch 5 en 5 Pro geüpdatet?

Samsung kondigde bij de Watch 4 en Watch 4 Classic aan dat gebruikers vier jaar aan Wear OS-updates kunnen verwachten. Het is niet officieel bekend of dit ook voor de Watch 5 geldt, maar het is wel zeer aannemelijk. Daarmee worden de horloges in ieder geval tot 2026 geüpdatet.

12. Hoe laad ik de Watch 5 (Pro) op?

Als je de Watch 5 of Watch 5 Pro aanschaft, krijg je een draadloze oplader meegeleverd. Dat is het usb c-kabeltje met een zwart rondje eraan. Deze klikt magnetisch op de achterkant van je smartwatch. Het andere uiteinde van de kabel stop je in een usb-c-adapter of je laptop. Je Watch 5 of 5 Pro begint dan met opladen.

13. Hoe bedien ik de Watch 5 (Pro)?

Het scherm van de Watch 5 en Watch 5 Pro is aanraakgevoelig. Door te swipen, bedien je het Wear OS-menu. Scrol je naar links of rechts, dan ga je door alle ingesteld widgets. Denk aan je stressniveau, het weer of je dagelijkse activiteiten.

Je kunt ook door widgets navigeren door met je vinger in een cirkel over het scherm te draaien. Als je van boven naar beneden beweegt, vind je je snelle instellingen. Daar stel je gemakkelijk je wifi of helderheid in.

14. Welke sensoren zitten er in de Watch 5 en 5 Pro?

De Watch 5 en 5 Pro zitten volgepropt met sensoren. Een aantal voor je gezondheid en anderen voor een goede nachtrust. Het meerendeel is overgenomen uit de Watch 4. Denk aan de BIA-sensoren die je totale lichaamscompositie kunnen opmeten. Zo weet je hoe jouw spieren, huid en vet zijn verdeeld. De ECG-sensor kan met grote nauwkeurigheid je hartslag en -ritme waarnemen en registreren.

Nieuw dit jaar is een infrarood-sensor die je huidtemperatuur opmeet. Daarmee stelt de smartwatch nog gedetailleerder je gezondheid vast en kan hij zelfs eventuele griep of verkoudheid van te voren aankondigen.

15. Hoe download ik apps op de Watch 5 (Pro)?

Doordat de Watch 5 en 5 Pro op Wear OS draaien, is het aanbod van apps vrij groot. Google laat namelijk ook derden apps ontwikkelen voor het besturingssysteem. Dat is voordelig als gebruiker, want je haalt er het maximale mee uit je smartwatch.

Als je de smartwatch volledig hebt ingesteld, kun je apps installeren via de Play Store op je telefoon. Als een app werkt met Wear OS, dan zie je ‘m verschijnen op je horloge. Je kun ook meteen zoeken tussen smartwatch-apps op de Watch 5 of 5 Pro zelf. Ga daarvoor naar de Play Store en download de app die je wil.

16. Kan ik muziek opslaan op de Watch 5 en 5 Pro?

Je kunt gemakkelijk met je favoriete streamingdienst muziek downloaden op de Watch 5 (Pro). Denk bijvoorbeeld aan Spotify of Deezer. Daarvoor installeer je de apps via de Play Store en open je deze op je Watch. Selecteer het nummer, de afspeellijst of het album dat je offline wil beluisteren en klik op downloaden.

Je kunt ook lokale muziekbestanden van je telefoon doorsturen naar je smartwatch. Download de muziek, ga naar de instellingen in de Galaxy Wearable-app en selecteer ‘Inhoud beheren’. Hier selecteer je ‘Voeg nummers toe’ en kies je de nummers uit die je naar je smartwatch wil overzetten.

Als de muziek gedownload is, kun je deze beluisteren. Gebruik daarvoor je draadloze oordopjes of headset. Handig als je bijvoorbeeld gaat sporten en liever geen telefoon meeneemt.

17. Hoe gebruik ik de spraakassistent op de Watch 5 en 5 Pro?

De Watch 5-serie heeft twee knoppen aan de zijkant van de behuizing, namelijk een terugknop en starttoets. Met die laatste kun je ook de spraakassistent activeren. Daarvoor houd je de toets langer dan twee seconden ingedrukt.

Je hebt keuze uit twee spraakassistenten. Samsung heeft standaard de eigen Bixby-assistent onder de sneltoets geprogrammeerd en Google biedt zijn Assistent aan. Je stelt gemakkelijk zelf in welke van de twee jij wil gebruiken.

Ga naar de instellingen van je Watch 5 of 5 Pro en selecteer ‘Geavanceerde functies’. Hier klik je op ‘Starttoets’ en stel je de assistent naar keuze in.

18. Hoeveel kosten de Galaxy Watch 5 en 5 Pro?

De prijs van de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) verschilt per model. De kleine Watch 5 met bluetooth is het voordeligst met een adviesprijs van 299 euro. Het kleine model met bluetooth en LTE kost 349 euro.

Neem je een maatje groter, dan betaal je 329 euro voor het model met bluetooth en 379 euro voor de versie met bluetooth en LTE. De Samsung Galaxy Watch 5 Pro kost je 469 euro voor het model met bluetooth en 519 euro voor bluetooth en LTE

Check voor de beste prijzen onze prijsvergelijker hieronder:

Samsung Galaxy Watch 5 prijzen vergelijken Nieuw € 298,95 Bekijk beste prijs

Samsung Galaxy Watch 5 Pro prijzen vergelijken Nieuw € 468,95 Bekijk beste prijs

Op zoek naar meer? Dit zijn de nieuwste Watch 5 (Pro)-artikelen: